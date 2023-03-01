Майже всі нардепи отримали надбавку за роботу в січні: хто найбільшу

Практично всі депутати Верховної Ради України отримали стовідсоткову надбавку до свого окладу за січень 2023 року. Прибавку нарахували за "інтенсивність праці".

Надбавку отримали 396 з 415 депутатів. Про це повідомили в апараті Верховної Ради.

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Хто з депутатів отримав надбавку за роботу

Як стало відомо, середня виплата на одного депутата за січень 2023 склала 48,8 тисячі гривень. До цієї суми входять оклад, 100% надбавка та варіативні виплати.

Найбільші виплати отримали голова парламенту Руслан Стефанчук – 78,9 тисячі гривень та голова комітету ВРУ у закордонних справах Олександр Мережко – 69,1 тисячі гривень.

Найменші виплати у депутата з групи "Довіра" Валерія Лунченка – 4,9 тисячі гривень, а також у виключеного з фракції "Слуга народу" Олександра Дубінського – 5 тисяч гривень.

Хто не отримав прибавку до виплат

Прибавку не отримали переважно позбавлені мандатів нардепи від забороненої ОПЗЖ – Ігор Абрамович, Олег Волошин, Тарас Козак, Наталія Королевська, Ренат Кузьмін, Віктор Медведчук, Юрій Солод, позафракційний Андрій Деркач, а також кілька депутатів з інших фракцій та груп – зокрема, Лариса Білозір, Олесь Довгий, Ольга Стефанишина.

Окрім цього, депутати, які позбавлені мандата, Андрій Аксьонов і Сергій Шахов – не отримали зарплату, але їм нарахували компенсацію за невикористану відпустку й відшкодування за відрядження.

В Україні можуть підвищити мінімальну пенсію та зарплату

Загалом на виплати депутатам у січні цього року пішло

Нагадаємо, що у Верховній Раді зареєстрували законопроєкти, якими пропонується у декілька етапів підвищити мінімальну заробітну плату та прожитковий мінімум в Україні. Так, законопроєкт пропонує підвищення розміру мінімальної заробітної плати, яке відбудеться у декілька етапів: