Де в Україні найнижча зарплата: статистика

Середня середньомісячна зарплата в Україні найнижча у Чернівецькій області – 7 тисяч 885 гривень.

Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов у фейсбуці навів дані найнижчої зарплати в Україні.

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За словами міністра, антирейтинг виглядає так:

Чернівецька область – 7 тисяч 885 гривень;

Херсонська область – 8 тисяч 020 гривень;

Тернопільська область – 8 тисяч 098 гривень;

Чернігівська область – 8 тисяч 130 гривень;

Кіровоградська область – 8 тисяч 222 гривні.

Зауважимо, що сьогодні розмір мінімальної зарплати становить 4173 гривні. З 1 січня 2020 року мінімальна зарплатня має досягти позначки у 4723 гривні у місяць або 28,31 гривні за годину.



По Україні ж люди в середньому заробляють 10 687 гривень. Найвищі середні зарплати отримують у Маріуполі, Києві, Дніпрі, Одесі та Харкові.

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Скільки у середньому заробляли українці упродовж останніх 6 років / Інфографіка 24 каналу