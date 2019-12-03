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      Де в Україні найнижча зарплата: статистика

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      Де в Україні найнижча зарплата / ukranews.com

      Середня середньомісячна зарплата в Україні найнижча у Чернівецькій області – 7 тисяч 885 гривень.

      Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов у фейсбуці навів дані найнижчої зарплати в Україні.

      До теми: Завдяки чому можуть зрости зарплати в Україні: Милованов назвав два сценарії

      За словами міністра, антирейтинг виглядає так:

      Чернівецька область – 7 тисяч 885 гривень;

      Херсонська область – 8 тисяч 020 гривень;

      Тернопільська область – 8 тисяч 098 гривень;

      Чернігівська область – 8 тисяч 130 гривень;

      Кіровоградська область – 8 тисяч 222 гривні.

      Зауважимо, що сьогодні розмір мінімальної зарплати становить 4173 гривні. З 1 січня 2020 року мінімальна зарплатня має досягти позначки у 4723 гривні у місяць або 28,31 гривні за годину.

      По Україні ж люди в середньому заробляють 10 687 гривень. Найвищі середні зарплати отримують у Маріуполі, Києві, Дніпрі, Одесі та Харкові.

      Це цікаво: Зарплати в Україні: у кого заробіток зменшився

      середня зарплата українців за останні 6 років
      Скільки у середньому заробляли українці упродовж останніх 6 років / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Тимофій Милованов Гроші Зарплата Новини Чернівців Тернопіль Новини Херсона Новини Чернігова Кіровоградська область
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