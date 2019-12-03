Де в Україні найнижча зарплата: статистика
Середня середньомісячна зарплата в Україні найнижча у Чернівецькій області – 7 тисяч 885 гривень.
Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов у фейсбуці навів дані найнижчої зарплати в Україні.
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За словами міністра, антирейтинг виглядає так:
Чернівецька область – 7 тисяч 885 гривень;
Херсонська область – 8 тисяч 020 гривень;
Тернопільська область – 8 тисяч 098 гривень;
Чернігівська область – 8 тисяч 130 гривень;
Кіровоградська область – 8 тисяч 222 гривні.
Зауважимо, що сьогодні розмір мінімальної зарплати становить 4173 гривні. З 1 січня 2020 року мінімальна зарплатня має досягти позначки у 4723 гривні у місяць або 28,31 гривні за годину.
По Україні ж люди в середньому заробляють 10 687 гривень. Найвищі середні зарплати отримують у Маріуполі, Києві, Дніпрі, Одесі та Харкові.
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Скільки у середньому заробляли українці упродовж останніх 6 років / Інфографіка 24 каналу