Зворотній відлік економічного краху розпочався: чому Росія не зможе платити навіть бюджетникам

Судячи з усього, Росія надзвичайними темпами летить в економічну прірву, яка вже неодмінно відіб'ється на гаманці кожного її мешканця. Уникнути погіршення життя, пов'язаного із санкціями та неспроможністю держави забезпечувати саму себе, представникам путінського уряду вже ніяк не вдасться.

Економіка Росії, яка десятками років будувалася на фікції завдяки великим цінам на нафту та газ, поступово загнивала фактично з 2008 року. Путін та його команда після приходу до влади не зробили нічого, аби підкріпити зростання та диверсіфікувати надходження коштів до власного бюджету. Чому зворотній відлік економічного краху Росії уже розпочався, розповідаємо у матеріалі 24 Каналу.

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Замість розвитку та створення конкурентноспроможних підприємств та зміни самої концепції існування Росії в економічному просторі світу, кремлівські діячі зупинилися на збереженні варіанту країни-бензоколонки та посиленні диктатури зі всіма її наслідками.

Війни важливіші за розвиток

Користуючись підняттям цін на нафту та газ на початку 2000-х, Путін зосереджувався лише на тому, щоб асоціюватися у свого населення з економічною стабільністю. Саме завдяки цьому пропаганді було легко прищепити росіянам чергову шовіністичну байку про "великий народ", посилити ненависть до нацменшин та жителів сусідніх країн, а також постійно створювати зовнішніх та внутрішніх ворогів, які буцімто "загрожували існуванню Росії".

Фактично Кремль, не створивши ніякого економічного дива, став на шлях постійного підсовування населенню "маленької та переможної війни" у часи, коли рейтинги Путіна починали падати. Крім того, різноманітні політичні лобі Росії у Європі та США давали Москві змогу шантажувати світ і маніпулювати цінами на енергоносії, постійно тримаючи свою економіку на плаву.

Втім, після кризи у 2008 році, коли цінники на Brent та Urals почали стрімко падати, стало очевидним, що створена Кремлем модель економіки є абсолютно залежною від ситуації на ринку енергоносіїв, а замістити нафтодолари Росії банально нема чим. З того моменту було зрозуміло, що навіть без війн та санкцій Москва буквально розвалиться у той момент, коли світ перейде на альтернативну енергетику. Однак диктатору та його оточенню було не до усвідомлення цих фактів. Вони мріяли про відродження СРСР та геополітичне домінування без огляду на те, що для відтворення подібної концепції потрібні технології та доступ держави до повного циклу виробництва будь-чого.

То ж зрозуміло, що бункерний фюрер та його оточення жили у бульбашці, ігноруючи необхідність реального імпортозаміщення товарів та створення життєспроможної економічної системи. І щойно Росія стала відрізаною від європейських ринків, її фінансова система одразу ж пішла на дно.

Вже в середині 2022 року, коли стало зрозуміло, що повномасштабна війна проти України затягується, у російському уряді били на сполох через те, скільки грошей коштує державі чергова путінська авантюра. Однак перші ж реально болісні санкції, пов'язані з відмовою цивілізованих країн купувати московську нафту, призвели до утворення величезної діри у бюджеті. Яку буквально нема чим перекрити. То ж росіяни почали стрімко підходити до моменту, коли наслідки політики "війни важливіші за розвиток" будуть відчутні для всіх і кожного.

Зворотній відлік вже почався

Звісно, певна "фінансова подушка" та цілком продумані кроки фахівців дали жителям боліт можливість відтермінувати удар по гаманцях. Однак сповільнення процесів погіршення життя внаслідок обвалу економіки було вже не спинити, а кожен день існування Росії за умов геть не ринкової економічної моделі призводитиме до більшого краху в майбутньому. Вже, до речі, цілком осяжному.

Тим часом Понад 7 мільярдів доларів: Росія витрачає шалені кошти на масові атаки по Україні

Так, перші серйозні проблеми з виплатами зарплат зачепили сектор нафто- та газовидобування наприкінці 2022 року, коли працівники цілої низки підприємств раптово для себе не отримали грошей за свою працю. Втім, офіційна Москва відкинула необхідність зупинити війну та припинити витрачати шалені кошти на підтримку бойових дій, а натомість почала посилено проїдати резервний фонд. І коли у січні доходи бюджету впали до рекордних позначок, почався зворотній відлік до остаточного захлинання Росії як економічної одиниці у світі. У перший місяць 2023 Кремль вирішив зробити велику передоплату підприємствам оборонно-промислового комплексу, що призвело до шаленої перерозтрати коштів. У сукупності з падінням доходів бюджетів на всіх рівнях це призвело до певної паніки у всіх, хто хоч трішки розуміється у макроекономічних показниках. Втім, у лютому уряду довелося так само докидати гроші на фінансування війни, тоді як ситуація з доходами ніяк не покращилася. І цього разу путінська зграя вже полізла у кишені росіян.

Так, у глибинці просто не виплатили зарплати багатьом вчителям. Лише за офіційними даними, станом на 1 березня держава заборгувала бюджетникам 152 мільйони рублів виплат. Здавалося б, сума не така й велика, але ще у січні цей показник складав всього 10 мільйонів. Тобто зростання відбувалося по експоненті, а спрогнозувати, що буде у найближчі місяці, зовсім не важко. Невиплати зарплат вчителям та медикам у Росії стануть нормою. Далі ця тенденція дійде до співробітників багатьох державних підприємств, а згодом – до пенсіонерів.

Для бункерного фюрера всі вчителі, медики та літні люди є тягарем, який заважає йому фінансувати війну. І фактично єдиний сектор, який Путін буде фінансувати аж до кінця свого режиму – силовики та армія. Адже припинення виділення коштів на війну та каральні загони дорівнюватиме смерті режиму. Однак простим росіянам вже зараз треба готуватися до того, що держава залишить їх без копійчини. Зате із видуманими соціальними гарантіями, про які цар розкаже плебсу з екранів телевізора.

Про компенсації можна забути

Зрозуміло, що у такій економічній ситуації бункерний фюрер ніколи не визнає, що програма компенсацій родичам загиблих буде згорнута. Однак скасування виплат є абсолютно неминучим. Вже зараз завдяки різноманітним схемам ледве не більшість сімей ліквідованих окупантів не можуть отримати від держави ані копійки. І якщо у Кремлі не наважаться визнати, що від системи компенсацій відмовляються, для оплати доведеться остаточно відпускати курс та друкувати десятки трильйонів рублів.

Тим часом– і це тільки за офіційними даними. Більше –

У такому випадку вдови загарбників аж ніяк не зможуть купувати нові лади, а у кращому випадку – обмінюватимуть життя свого чоловіка на буханець хліба. Тим паче, що при шаленій інфляції Путіну доведеться індексувати зарплати чиновників найвищої ланки, а також поліцейських, на яких у разі чого буде покладена відповідальна місія розстрілювати учасників голодних бунтів.

Втім, це зовсім не означає, що Росія не зможе продовжувати війну. Цілком вмотивоване вбивати українців рабське населення, ймовірно, буде вважати за щастя піти до війська просто через наявність хоч якогось забезпечення солдатів їжею.