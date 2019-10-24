Зарплати в Україні: у кого заробіток зменшився

Аналітики ринку праці підбили підсумки третього кварталу 2019 року. Так, зарплати у робітничій сфері знизилися на понад 15%. Чий заробіток наразі залишається стабільним і кого восени роботодавці шукали найактивніше – у матеріалі.

У липні-вересні зарплати у робітничій галузі впали на 17% у порівнянні з попереднім кварталом. Такі дані дослідження аналітиків OLX Робота.

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Проте, це не найбільший спад: у сфері домашнього персоналу він сягнув аж 44%. Безробітним, які б хотіли працювати в якості домашнього персоналу, у середньому пропонують 5 500 грн. Але на Київщині пропозиція зарплати удвічі більша – 12 500 гривень.

Єдина галузь, де зарплати не змінюються вже півроку – виробництво. Працівникам готові платити в середньому 10 000 гривень на місяць,

– зазначають аналітики

Зменшилися зарплати і в охоронців та у працівників барів і ресторанів. Їм роботодавці пропонували на 22% менше в порівнянні з попереднім кварталом.

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А барменам були готові платити на чверть більше, ніж охоронцям. У них місячний оклад може бути 5 800 грн, а у барменів – 7 100 грн.

Найбільшу середню зарплату пропонують будівельникам – 12 300 грн, а в Закарпатській області їхній заробіток сягає 20 000 грн. Працівникам транспортної сфери у Київській області пропонують 17 000 грн. До порівняння, в Україні середній рівень зарплат у логістиці – 11 200 грн.



Яка зарплата у працівників робітничих професій / інфографіка 24 каналу



Кого шукають роботодавці?

Загалом у III кварталі роботодавці розмістили 68 000 вакансій на платформі OLX Робота. У найбільшому попиті залишаються представники торгової сфери – 27% всіх пропозицій. На другому місці за популярністю спеціалісти з логістики – 17%.

Найчастіше шукали продавців, водіїв та кухарів. Аналітика "OLX Робота" показала: за період з липня до вересня продавців шукали 7 400 разів із середнім доходом приблизно 7 500 грн. Водіїв та кухарів шукали менше: 5 200 та 3 300 вакансій відповідно. Проте зарплати вже вищі, першим готові платити 15 000 грн/місяць, а за роботу на кухні – в середньому 10 000 грн. У рейтингу затребуваних працівників найбільші оклади пропонують плиточнику, штукатуру та муляру – 20 000 грн/місяць.

Найскладніше влаштуватися агроспеціалістам, їх шукають найменше.

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