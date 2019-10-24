07:04
24 жовт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      "СЛУГ НАРОДУ" ПЕРЕВІРЯТЬ НА ПОЛІГРАФІ ВИБУХ НА ПУШКІНСЬКІЙ В КИЄВІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Кримінальний рекорд Кадирова. РПЦ-шоу
      Вєсті Кремля
      21:22, 23 жовтня
      Вєсті.UA: Детектор брехні для "слуг народу". Падіння Матіоса
      Вєсті.UA
      19:34, 23 жовтня
      Чому Шулявський міст ніяк не можуть добудувати та куди поділися мільйони: шокуюче розслідування
      ЦРУ
      09:00, 23 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      "СЛУГ НАРОДУ" ПЕРЕВІРЯТЬ НА ПОЛІГРАФІ ВИБУХ НА ПУШКІНСЬКІЙ В КИЄВІ

      Зарплати в Україні: у кого заробіток зменшився

      156 Читать новость на русском
      У кого знизилася зарплата у третьому кварталі?
      У кого знизилася зарплата у третьому кварталі? / 24 канал

      Аналітики ринку праці підбили підсумки третього кварталу 2019 року. Так, зарплати у робітничій сфері знизилися на понад 15%. Чий заробіток наразі залишається стабільним і кого восени роботодавці шукали найактивніше – у матеріалі.

      У липні-вересні зарплати у робітничій галузі впали на 17% у порівнянні з попереднім кварталом. Такі дані дослідження аналітиків OLX Робота.

      Цікаво: Жінки в Україні заробляють менше від чоловіків: стало відомо, наскільки

      Проте, це не найбільший спад: у сфері домашнього персоналу він сягнув аж 44%. Безробітним, які б хотіли працювати в якості домашнього персоналу, у середньому пропонують 5 500 грн. Але на Київщині пропозиція зарплати удвічі більша – 12 500 гривень.

      Єдина галузь, де зарплати не змінюються вже півроку – виробництво. Працівникам готові платити в середньому 10 000 гривень на місяць,
      – зазначають аналітики

      Зменшилися зарплати і в охоронців та у працівників барів і ресторанів. Їм роботодавці пропонували на 22% менше в порівнянні з попереднім кварталом.

      До слова: Скільки заробляють працівники робітничих спеціальностей

      А барменам були готові платити на чверть більше, ніж охоронцям. У них місячний оклад може бути 5 800 грн, а у барменів – 7 100 грн.

      Найбільшу середню зарплату пропонують будівельникам – 12 300 грн, а в Закарпатській області їхній заробіток сягає 20 000 грн. Працівникам транспортної сфери у Київській області пропонують 17 000 грн. До порівняння, в Україні середній рівень зарплат у логістиці – 11 200 грн.

      Заробіток у робітничих сферах
      Яка зарплата у працівників робітничих професій / інфографіка 24 каналу


      Кого шукають роботодавці?

      Загалом у III кварталі роботодавці розмістили 68 000 вакансій на платформі OLX Робота. У найбільшому попиті залишаються представники торгової сфери – 27% всіх пропозицій. На другому місці за популярністю спеціалісти з логістики – 17%.

      Найчастіше шукали продавців, водіїв та кухарів. Аналітика "OLX Робота" показала: за період з липня до вересня продавців шукали 7 400 разів із середнім доходом приблизно 7 500 грн. Водіїв та кухарів шукали менше: 5 200 та 3 300 вакансій відповідно. Проте зарплати вже вищі, першим готові платити 15 000 грн/місяць, а за роботу на кухні – в середньому 10 000 грн. У рейтингу затребуваних працівників найбільші оклади пропонують плиточнику, штукатуру та муляру – 20 000 грн/місяць.

      Найскладніше влаштуватися агроспеціалістам, їх шукають найменше.

      Читайте також: Зарплата в доларах в Україні нижча, ніж у половині країн СНД

      blog_ava
      Про що свідчить історія з детектором брехні у "Слузі народу" і до чого тут Коломойський
      сьогодні
      684
      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Новини України Публікації Гроші Робота Статистика Інфографіка Зарплата
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Зарплати в Україні: у кого заробіток зменшився
      сьогодні , 06:40 Зарплати в Україні: у кого заробіток зменшився
      Вероніка Климська 149
      Про що свідчить історія з детектором брехні у "Слузі народу" і до чого тут Коломойський
      сьогодні , 01:00 Про що свідчить історія з детектором брехні у "Слузі народу" і до чого тут Коломойський
      Антон Голобородько 682
      Главный миньон Трампа сознался в "украинском грехе"
      23 жовтня , 23:00 Главный миньон Трампа сознался в "украинском грехе"
      Іван Яковина 822
      Головні новини 23 жовтня: Дубінський, Арахамія та поліграф і викрадення дитини у Києві
      23 жовтня , 22:35 Головні новини 23 жовтня: Дубінський, Арахамія та поліграф і викрадення дитини у Києві
      Емал Набі 896
      Украинская реальность VS российская: Кремль ждет не переговоров
      23 жовтня , 22:30 Украинская реальность VS российская: Кремль ждет не переговоров
      Павло Казарін 643
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук