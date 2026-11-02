У підвалі будівлі під Києвом нібито утримували близько 40 людей: у поліції пояснили ситуацію

У Петропавлівській Борщагівці під Києвом 2 листопада виник конфлікт навколо будівлі, де озброєні люди нібито утримували людей. Поки лікарі заявляли про постраждалих, правоохоронці заперечували захоплення заручників.

Як повідомляли місцеві медіа та телеграм-канали, озброєні чоловіки заблокували входи до підвального приміщення будівлі. Інцидент офіційно прокоментували в поліції Київської області.

Що кажуть правоохоронці щодо випадку на Київщині?

До поліції звернулися працівники приватної швидкої допомоги, заявивши, що їм перешкоджають потрапити до громадянина. На місці правоохоронці з'ясували, що інцидент стався біля приватного будинку, де перебували військовослужбовці одного з підрозділів Нацгвардії.

Поруч також зібралися місцеві жителі. У поліції наголосили, що повідомлення про нібито незаконне утримання людей і загибель громадянина не відповідають дійсності.

На місці події працюють керівництво Головного управління Національної поліції в Київській області та командування Національної гвардії України. Обставини з'ясовуються,

– підкреслили в поліції.

Що писали в мережі?

На виклик прибула бригада екстреної медичної допомоги, проте лікарів усередину не пустили, попри заяви медиків про те, що четверо людей нібито перебувають у критичному стані.

Згодом біля заблокованої споруди почали збиратися обурені місцеві жителі. Ситуація швидко загострилася через відсутність інформації про стан людей всередині.

На місці події зібрався натовп людей: дивіться відео "Новини.Live"

Натовп оточив автомобіль швидкої допомоги та почав вимагати від одного з присутніх чоловіків зняти з обличчя маску. Лікарі весь цей час перебували поруч із транспортом в очікуванні можливості надати допомогу.

Водночас джерела ТСН у правоохоронних органах спростовували повідомлення про десятки заручників. За їхньою інформацією, у будівлі перебувала лише одна людина – ймовірно, військовослужбовець, який здійснив самовільне залишення частини.

У пресслужбі Нацгвардії повідомили "Укрінформу", що обставини події з'ясовуються. За їхніми даними, травмованих чи загиблих немає.

При цьому, події біля будівлі стрімко набирали обертів. У мережі писали про те, що на місці події почалися сутички. Люди намагалися виламати паркан, при цьому, з'явилася інформація про використання сльозогінного газу. Як уточнив начальник поліції Київської області, на місце інциденту вирушило військове командування.