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      Заручники негоди: на Одещині 25 дітей потрапили у водяну пастку під час походу

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      Діти перебували у наметовому містечку
      Діти перебували у наметовому містечку / Ілюстративне фото

      Вихованці спортивної школи потрапили у небезпечну ситуацію під час потужної зливи, яка накрила регіон 3 серпня. Діти перебували неподалік від Дністровського лиману в районі села Південне.

      Страшна негода фактично затопила Одесу, автомобілі просто змивало потоками води. Людям же довелося вбрід пересуватися вулицями міста. В області було не краще. Подекуди порозмивало дороги, а на півдні Одещини взагалі бачили смерч.

      До теми: Крим затопила потужна злива: фото і відео

      Дітей, які потрапили у пастку негоди рятували поліцейські спільно з працівниками ДСНС. Вони добиралися до них вночі в Білгород-Дністровський район.

      Так, через потужну зливу заручниками негоди стали 25 вихованців спортшколи, які у супроводі тренерів вирушили у похід. Діти перебували у наметовому містечку, яке встигли розбити ще до початку зливи.

      Правоохоронці разом з батьками деяких дітей вивезли усіх у безпечне місце. На щастя, ніхто не постраждав.

      Окрім того, неподалік від Арциза на узбіччя зливою змило рейсовий автобус, у якому перебували близько 17 осіб. Слідчо-оперативна група місцевого відділу поліції, яка поверталася з іншого виклику, вивела пасажирів з автобуса і допомогла пасажирам вибратися з автобуса. У цій події також, на щастя, – без потерпілих.

      автобус ДСНС
      Автобус, який дощ змив поблизу Арциза/ фото – прес-служба ДСНС

      blog_ava
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      Теги: Новини Одеси Новини України Негода в Україні Діти і неповнолітні ДСНС
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