Зарядив позитивом: Терехов у Харкові дарував жінкам квіти

Міський голова Харкова привітав усіх мешканок міста з 8 березня. Він дарував жінкам квіти у місцевому метро.

Мер побажав усім миру і запевнив, що Україна обов’язково переможе! А вже згодом вони повністю відновлять все, що зруйнували окупанти в Харкові.

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Ми обов’язково переможемо… Сьогодні з вами ми воюємо за нашу свободу, за свободу наших дітей. Я вам обіцяю: ми відновимо місто і будемо разом жити в найкращому, найкрасивішому, мирному Харкові,

– сказав Ігор Терехов.



Раніше Терехов зазначав, що окупанти пропонували йому здати Харків. Але він рішуче відмовився.

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