NAUDI ініціювало внесення в парламент законопроєкту про засекречування локації підприємств ВПК

1 вересня 2024, 11:25
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Автор: Даша Птаховська

Джерело:

NAUDI

Українські виробники озброєнь неодноразово піднімали питання засекречування локації та даних про підприємства військово-промислового комплексу. За ініціативою NAUDI на спільній робочій групі парламенту, міністерств та відомств був розроблений відповідний законопроєкт.

Про це повідомили в Національній асоціації української оборонної промисловості 31 серпня. 

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Законопроєкт про засекречування локації підприємств ВПК внесений до Верховної Ради народними депутатами Ігорем Фрісом, Сергієм Демченком та Володимиром Ватрасом.

Цей законопроєкт дозволить прибрати з державних реєстрів локації підприємств шляхом внесення "контактної інформації" замість реальних адрес у 30-денний термін з дати набрання законом чинності,
– наголосили в NAUDI.

У ВПК закликають парламент якнайшвидше ухвалити законопроєкт.