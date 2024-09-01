NAUDI ініціювало внесення в парламент законопроєкту про засекречування локації підприємств ВПК
Джерело:NAUDI
Українські виробники озброєнь неодноразово піднімали питання засекречування локації та даних про підприємства військово-промислового комплексу. За ініціативою NAUDI на спільній робочій групі парламенту, міністерств та відомств був розроблений відповідний законопроєкт.
Про це повідомили в Національній асоціації української оборонної промисловості 31 серпня.
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Законопроєкт про засекречування локації підприємств ВПК внесений до Верховної Ради народними депутатами Ігорем Фрісом, Сергієм Демченком та Володимиром Ватрасом.
Цей законопроєкт дозволить прибрати з державних реєстрів локації підприємств шляхом внесення "контактної інформації" замість реальних адрес у 30-денний термін з дати набрання законом чинності,
– наголосили в NAUDI.
У ВПК закликають парламент якнайшвидше ухвалити законопроєкт.