Заселяють командування окупантів: на Херсонщині росіяни масово виганяють людей із будинків

Після кількох місяців фактичної окупації частини Херсонської області російські загарбники почали розселятися у квартири та будинки заможних українців. Стосується це як тієї нерухомості, яку покинули господарі, так і житла з якого люди не виїжджали.

За даними джерел 24 каналу в українських спецслужбах, на початкових тижнях окупації вищий командирський склад загарбницької армії жив на території Криму. Згодом генерали почали дедалі частіше залишатися безпосередньо на Херсонщині. Однак переважно на тій території, де розміщувалися їх штаби.

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Звісно, фіксувалися деякі факти "віджимання" житла українців та заселення у квартири та будинки, але вони були більш поодинокими. Здебільшого "націоналізацією" покинутого житла займалися місцеві колаборанти.

Офіцери повірили у себе та захотіли жити у комфорті

Ситуація досить кардинально змінилася десь в 20-х числах червня, коли російські генерали дозволили своїм підлеглим прибирати до рук ще й чуже житло.

Самі генерали, полковники, підполковники та майори з охороною почали кататися по регіону в пошуках недешевого житла. Звісно, загарбники облюбували для себе найбільш дорогі будинки та максимально елітні квартири.

При цьому окупантів не хвилювало, чи хтось мешкає у житлі, яке їм сподобалося. Росіяни під загрозою розстрілу наказували власникам покинути приміщення впродовж 5 хвилин, виселяючи цілі родини просто на вулицю.

Це ж саме стосується новобудов у самому Херсоні, куди заїжджають офіцери місцевого окупаційного гарнізону. У розмовах між собою ці росіяни мріють про те, що їм вдасться "легалізувати" власне володіння цими приміщеннями та перевезти до міста свої родини.

Представники офіцерської ланки вважають, що рівень життя навіть у найгіршому селі на Херсонщини є непомірно кращими, ніж у будь-якому регіоні Росії.

Крім того, "власники" нового житла у захваті від того, як круто жили українці до приходу Росії.

Селян змушують продавати зерно за втричі заниженими цінами

Паралельно з мародерством та "віджиманням" житла в українців окупаційна адміністрація на Херсонщині продовжує займатися фактичною крадіжкою агропродукції. Для того, аби фермери продовжували свою роботу та могли забезпечити Росію врожаєм, окупанти не відбирають все, а пропонують продати їм зерно за 80 – 85 доларів за тонну (близько 2500 гривень за курсом НБУ). При цьому вартість пшениці на вільній території України та в Криму складає 250 доларів (близько 7350 гривень за курсом НБУ), тоді як світова ринкова ціна за тонну пшениці з фрахтом та страхуванням сягає позначки у майже 400 доларів (майже 11800 гривень за курсом НБУ).

З Росії завозять вчителів

Крім того, російські загарбники повним ходом намагаються організувати освітній процес на майбутній навчальний рік. Окупанти почали схиляти до співпраці вчителів та викладачів, а також проводити батьківські збори. Подібне спілкування завжди проходить фактично під дулами автоматів, але місцеві педагоги здебільшого не погоджуються на співпрацю.

Окупанти вже провели приблизні підрахунки вчителів, які нікуди не виїхали, та які готові продовжувати працювати у навчальних закладах, та зрозуміли, що існує критична нестача шкільних педагогів. Для заміщення персоналу загарбники вирішили привезти на Херсонщину студентів з Новосибірська. Їм пропонують виплату 7 тисяч рублів на добу, оплату проїзду та проживання.