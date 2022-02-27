Засідання Генасамблеї ООН має відбутись найближчим часом

Рада безпеки Організації Об'єднаних Націй запросила проведення Генеральної асамблеї. Засідання має відбутися у найкоротші терміни.

Зазначається, що мовиться про найближчу добу. Про це пишуть журналісти Суспільного новини.

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Радбез ООН запросив проведення Генасамблеї, засідання має відбутись протягом 24 годин,

– вказують ЗМІ.

Сергій Кислиця раніше пояснював, що рівні Генеральної асамблеї Росія не має права вето. Адже резолюцію розглядатимуть усі члени Організації Об'єднаних Націй, а це 193 держави.