Засідання Генасамблеї ООН має відбутись найближчим часом
27 лютого 2022 , 22:38Читать новость на русском
Джерело:Суспільне новини
Рада безпеки Організації Об'єднаних Націй запросила проведення Генеральної асамблеї. Засідання має відбутися у найкоротші терміни.
Зазначається, що мовиться про найближчу добу. Про це пишуть журналісти Суспільного новини.
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Радбез ООН запросив проведення Генасамблеї, засідання має відбутись протягом 24 годин,
– вказують ЗМІ.
Сергій Кислиця раніше пояснював, що рівні Генеральної асамблеї Росія не має права вето. Адже резолюцію розглядатимуть усі члени Організації Об'єднаних Націй, а це 193 держави.