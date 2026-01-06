Найбільш репрезентативна зустріч: Зеленський розповів, що було на засіданні коаліції охочих
- Зеленський повідомив, що засідання коаліції охочих у Парижі було найбільш репрезентативним, з участю лідерів держав і міжнародних організацій.
- Президент підкреслив важливість посилення протиповітряної оборони України.
Увечері 6 січня в Парижі завершилося засідання коаліції охочих. Президент України коротко розповів, що там було.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського.
Що було на зустрічі коаліції охочих 6 січня?
За словами Зеленського, цього разу зібрання було найбільш репрезентативним, адже в ньому брали участь лідери держав, керівники міжнародних організацій, посли та представники міністерського рівня. За результатами готують важливі політичні кроки.
Дипломатія і реальна допомога мають іти пліч-о-пліч. Росія не припиняє ударів по нашій країні, і зараз нам потрібно посилювати протиповітряну оборону, щоб захищати наших людей, наші громади, критичну інфраструктуру. Кожне постачання ракет для ППО зберігає життя і посилює шанси для дипломатії. Саме тому кожна зустріч має приносити конкретний результат – нові рішення щодо ППО, нові пакети допомоги, нові спроможності для захисту неба,
– написав президент.
Він заявив, що саме про це говорив із Макроном – "про реальні можливості України протидіяти російському терору, про наш захист і про підтримку, яка зможе зміцнити наші позиції в дипломатії". І про дипломатію – "дуже ґрунтовно".
В Україні будуть розміщені західні сили
Уже відомо, що Україна, Франція і Велика Британія підписали декларацію про розгортання багатонаціональних західних сил в Україні після завершення війни.
Деталі ще не відомі, але напередодні Le Monde інформували, що ідею миротворців в Україні просувають Франція, Велика Британія і Туреччина.
А ЗМІ показували чернетку комюніке, там ідеться про допомогу з боку США.
Макрон на пресконференції увечері 6 січня сказав, що Збройні сили України є і залишатимуться першою лінією оборони та стримування агресії. Вони становитимуть 800 тисяч солдатів.