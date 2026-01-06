Найбільш репрезентативна зустріч: Зеленський розповів, що було на засіданні коаліції охочих

Увечері 6 січня в Парижі завершилося засідання коаліції охочих. Президент України коротко розповів, що там було.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського.

Що було на зустрічі коаліції охочих 6 січня?

За словами Зеленського, цього разу зібрання було найбільш репрезентативним, адже в ньому брали участь лідери держав, керівники міжнародних організацій, посли та представники міністерського рівня. За результатами готують важливі політичні кроки.

Дипломатія і реальна допомога мають іти пліч-о-пліч. Росія не припиняє ударів по нашій країні, і зараз нам потрібно посилювати протиповітряну оборону, щоб захищати наших людей, наші громади, критичну інфраструктуру. Кожне постачання ракет для ППО зберігає життя і посилює шанси для дипломатії. Саме тому кожна зустріч має приносити конкретний результат – нові рішення щодо ППО, нові пакети допомоги, нові спроможності для захисту неба,

– написав президент.

Він заявив, що саме про це говорив із Макроном – "про реальні можливості України протидіяти російському терору, про наш захист і про підтримку, яка зможе зміцнити наші позиції в дипломатії". І про дипломатію – "дуже ґрунтовно".

