росія перетворює питання ядерної безпеки на цирк: Кислиця розбив усі фейки кремля на Радбезі ООН

23 серпня відбулося засідання Радбезу ООН щодо ситуації на Запорізькій АЕС, але ініціатором обговорення стала росія. Представник України Сергій Кислиця вщент розніс нісенітниці росіян щодо ситуації на ЗАЕС.

Постійний представник України в ООН Сергій Кислиця наголосив, що росія перетворює питання ядерної безпеки на тлі провокацій на Запорізькій АЕС на цирк. Дипломат різко відповів на всі цинічні фейки кремлівських представників.

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росія повинна демілітаризувати та деокупувати ЗАЕС

Сергій Кислиця наголосив, що весь світ прагне почути від росії лише те, що вона демілітаризує АЕС, виводить свої війська з неї та повертає її під контроль України.

Заяви представника росії Кислиця назвав "набором порожніх звуків" і підкреслив, що росія продовжує гратися з міжнародною спільнотою і має нахабність скликати засідання Радбезу ООН.

Держава-терорист не припиняє гратися з міжнародною спільнотою й ще раз має нахабство скликати засідання Ради Безпеки ООН для обговорення власних провокацій, власного терору на Запорізькій АЕС,

– наголосив Кислиця.

Постійний представник України наголосив, що тільки виведення російських військ з ЗАЕС та повернення її під контроль нашої держави усуне існуючу загрозу.

Кислиця закликав МАГАТЕ подумати над постійною присутністю на ЗАЕС

Сергій Кислиця відзначив, що Україна цінує зусилля ООН та МАГАТЕ щодо забезпечення безпеки ядерних об'єктів на території нашої країни. Саме наша держава від початку російської окупації ЗАЕС ініціювала перемовини з МАГАТЕ, щодо відправлення місії на станцію.

На тлі створених росією загроз, дипломат закликав МАГАТЕ розглянути питання постійної присутності на Запорізькій АЕС.

Ми продовжуємо вважати, що ефективність місії може бути підвищена шляхом залучення військових та політичних компонентів, підтриманих досвідом ООН. Зважаючи на масштаби поточних викликів та загроз, ми також закликаємо МАГАТЕ розглянути постійну присутність своїх експертів на ЗАЕС, поки компетентні українські органи не повернуть повний контроль над цим ядерним об'єктом,

– наголосив Кислиця.

росія намагається створити фейк

Постпред України наголосив, що окупанти намагаються створити фейкову картину для місії МАГАТЕ – вони вже "навчили" деяких із заручників говорити та показувати те, що є в інтересах росії. Тому дипломат наголосив, що місія повинна відбуватися так, щоб експерти могли побачити реальний стан речей, а не влаштований окупантами цирк.

Кислиця підкреслив, що звинувачення росії про нібито "українські обстріли" ЗАЕС є абсурдними, адже Україна не може бути зацікавленою у ядерній катастрофі на своїй території. Крім того, в історії нашої держави вже є катастрофа на ЧАЕС і ми знаємо, якими можуть бути наслідки.

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