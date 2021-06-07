Засідання Ради НАТО – Росія: Столтенберг назвав ймовірні теми для обговорення

Єнс Столтенберг запропонував Москві провести засідання Ради НАТО – Росія. Він вважає, що існує багато тем, які потребують обговорення. Зокрема, щодо спільних інтересів.

Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу зауважив, що вони запрошували російський уряд на зустріч ще понад рік тому. Відтоді позитивної відповіді так і не було.

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За словами Столтенберга, діалог є найкращим способом подолання напруженості.

Відносини НАТО і Росії за останній час досягли рівня, нижче якого не опускалися з часів закінчення холодної війни, – заявив генсек НАТО.

Ймовірні теми для обговорення

Столтенберг зауважив, на засіданні можуть обговорити взаємний обмін інформацією про військові маневри. Це допоможе у запобіганні непорозумінь і можливої ​​ескалації.

Це допоможе у запобіганні непорозумінь і можливої ​​ескалації. Також у НАТО хотіли б виділити час на досягнення "достатньої прозорості" у військовій активності кожної зі сторін. У такий спосіб планують уникнути непередбачених ситуацій.

Як відомо, востаннє Рада НАТО – Росія засідала в липні 2019 року. Варто також зазначити, що на посаді представника Росії при Альянсі немає нікого – вона залишається вакантною від січня 2018 року.