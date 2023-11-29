Історична зустріч стартувала: Кулеба розкрив теми першого засідання Ради Україна – НАТО

У Брюсселі стартувало історичне засідання Ради Україна – НАТО. Союзники говоритимуть про необхідність продовження військової допомоги та нарощення оборонних потужностей.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час спілкування з журналістами перед засіданням Ради Україна – НАТО у Брюсселі, передає кореспондентка 24 Каналу Софія Назаренко.

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Під час засідання міністр має намір обговорити спроможність оборонної промисловості, щоб гарантувати стійкість безпеки всього євроатлантичного простору. Зокрема, наголосити на важливості нарощування виробництва зброї, боєприпасів та іншої військової техніки, включно з літаками.

"Нам потрібно створити євроатлантичний спільний простір оборонної промисловості. Це єдиний спосіб не тільки продовжувати допомагати Україні на достатньому рівні, але й гарантувати безпеку і обороноздатність безпосередньо країн НАТО", – сказав міністр.



Дмитро Кулеба разом із Єнсом Столтенбергом у Брюсселі / Фото Софії Назаренко, 24 Канал

"Україна не відступить": потрібний спільний оборонний простір

Наступний меседж, який Кулеба планує озвучити під час засідання – "Україна не відступить".

Ми маємо продовжувати боротьбу. Україна не здається, наші цілі незмінні – повернення на кордони 1991 року і нічого нас не зупинить. Перемога України не лише в інтересах України, а й в інтересах усієї євроатлантичної спільноти,

– наголосив Дмитро Кулеба.



Під час історичного засідання обговорять нарощування потужностей оборонної промисловості / Фото Софії Назаренко, 24 Канал



Теми важливі не лише для безпеки України, а й усього Альянсу / Фото Софії Назаренко, 24 Канал

Попередньо міністр наголошував на необхідності створення спільного командного оборонного простору, де будуть координуватися оборонні політики.

На думку міністра, до цього оборонного "простору" повинні долучатися країни-кандидати, а також країни-однодумці. Він наголошує, що саме оборонна промисловість є ключем для спільної безпеки, як країн НАТО, так і України.