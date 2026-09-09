Є приємні новини: яку зброю отримає Україна за результатами "Рамштайну"

Відбулося 36-те засідання у форматі "Рамштайн". Партнери оголосили про нові внески для посилення України, зокрема Німеччина про постачання ракет-перехоплювачів до систем Patriot та літаків F-16, а також про закупівлю дронів.

Голова громадської організації "Україна в НАТО" Юрій Романюк розповів 24 Каналу про ключові здобутки чергової зустрічі Контактної групи з питань оборони України. Західні партнери сфокусувалися на посиленні ППО, наданні перехоплювачів балістики, які є критично необхідними для проходження зими.

Які рішення ухвалили на "Рамштайні"

Німеччина оголосила про додаткове постачання ракет-перехоплювачів PAC-2 для систем Patriot, авіації типу F-16 та закупівлю дронів для потреб Сил оборони. Водночас приємною несподіванкою стало рішення франко-італійського консорціуму.

Є приємні новини по "Рамштайну". Франко-італійський консорціум виділяє SAMP/T. Україні дадуть ракети до цих комплексів. Цей комплекс за європейськими мірками прирівнюють до американського Patriot,

– зазначив Романюк.

Голова громадської організації "Україна в НАТО" підкреслив, що комплекс SAMP/T здатний збивати балістичні цілі, що робить ці постачання надзвичайно важливими. За його словами, Велика Британія виділить 100 мільйонів фунтів стерлінгів для закупівлі ракет Patriot у США, а також забезпечить постачання американського озброєння через систему PURL.

Будемо сподіватися, що в зиму ми зайдемо з якоюсь кількістю протиракет від балістики. Безумовно, це не буде повністю задовольняти всі потреби України через об'єктивні причини, оскільки значні ресурси цих ракет були витрачені в Перській затоці,

– пояснив Романюк.

Хто долучився до масштабних закупівель

Окрім Німеччини та Великої Британії, до підтримки України долучилася велика коаліція європейських держав. Нідерланди оголосили про внесок у розмірі 300 мільйонів доларів у проєкт "Лінія дронів" та надання 300 ракет проти безпілотників.

Польща спрямує новий пакет допомоги на суму 50 мільйонів євро на засоби ППО, Швеція виділяє майже 30 мільйонів євро, а Литва робить внесок у 10 мільйонів доларів. До фінансування програми PURL також приєдналися Естонія, Норвегія та Іспанія.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Україна станом на сьогодні вже отримала європейської допомоги на 10 мільярдів доларів шляхом закупівель безпосередньо в США. Очікується, що до кінця року ця сума зросте до 15 мільярдів доларів.

Сподіваємося, що до кінця року ці кошти будуть реалізовані, освоєні, й Україна отримає так необхідні їй види озброєння по тій номенклатурі, які замовляє. Тепер ми замовляємо і купуємо тільки те, що нам потрібно,

– підсумував Романюк.

Про результати засідання "Рамштайну": дивіться відео