Засідання у справі "вагнерівців" перервали посеред виступу Бурби, – Костенко

Тимчасова слідча комісія Верховної Ради України продовжила розслідування справи "вагнерівців". У понеділок, 20 вересня, відбулося чергове засідання, яке раптово перервали.

Про це розповів народний депутат від "Голосу" Роман Костенко. За його словами, ТСК заслуховувала ексначальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Василя Бурбу.

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"Коли Василь Бурба дійшов до надзвичайно важливої частини своєї доповіді, комісія вирішила терміново оголосити перерву до завтра без пояснення причин", – заявив Костенко.

Засідання по Вагнергейту перенесли вчетверте

Цю інформацію підтвердив журналіст Юрій Бутусов, який наголосив, що розгляд справи по Вагнергейту перенесли вчетверте. Жодних пояснень своїх дій комісія не надала.

Приватна військова компанія Вагнера – російська військова структура, що існує з 2013 року. Вона складається з найманців, які воюють на Донбасі на боці Росії, а також в Сирії та Судані. "Вагнерівці" брали участь в боях за Дебальцеве та Луганський аеропорт. Вагнергейт – довгопланова зірвана спецоперація США, України та Туреччини по затриманню російських бойовиків.

За його словами, засідання розпочалося о 9:00. Спершу Бурба розповідав про планування та хід операції, однак щойно дійшло до озвучення імен та обставин, засідання перервали.

Як запевнили наші джерела на засіданні комісії, щойно Бурба почав давати свідчення про те, хто і за яких обставин дав команду перенести спецоперацію, голова комісії Мар'яна Безугла заявила про перерву. Юрій Бутусов Журналіст

Уже після перерви Безугла повідомила про раптове перенесення засідання. Причин не повідомила, хоч у депутатів було достатньо часу, щоб дослухати Бурбу. Засідання мають продовжити 21 вересня.

"Пройшло 13 місяців, а слідча комісія досі не заслухала всіх учасників спецоперації та учасників наради в кабінеті президента Володимира Зеленського", – резюмував Бутусов.

Справа "вагнерівців": останні новини

Ексгенпрокурор Руслан Рябошапка заявив, що ТСК створюють, щоб приховати правду. Однак він сподівається, що за декілька років ситуація може змінитися.

10 вересня ТСК оприлюднила перші результати щодо Вагнергейту. Безугла зазначила, що Служба безпеки України намагалася витягнути з Росії частину "вагнерівців".

Водночас у Комітеті з нацбезпеки заявили про розбіжності у ТСК по цій справі. Доповіді безпосередніх учасників різняться у різні дні.

Текст публікації Романа Костенка у фейсбуці:

Сьогодні ТСК, яка розслідує справу "вагнерівців" продовжила заслуховувати екс-начальника ГУР МОУ Василя Бурбу.

Однак, коли Василь Бурба дійшов до надзвичайно важливої частини своєї доповіді, Комісія вирішила терміново оголосити перерву до завтра без пояснення причин.

Текст публікації Юрія Бутусова у фейсбуці:

"Слуги народу" перервали засідання слідчої комісії Верховної Ради з Вагнергейту і перенесли засідання в 4 раз. Жодних пояснень.

Сьогодні ексглава ГУР Василь Бурба почав давати свідчення слідчій комісії, засідання почалося о 9:00. Мовилося про планування та хід операції.

Однак, як стверджують наші джерела на засіданні комісії, щойно Бурба почав давати свідчення про те, хто і за яких обставин дав команду перенести спецоперацію, голова комісії Мар'яна Безугла заявила про перерву, а в кінці перерви раптово заявила про перенесення засідання. Причини не озвучені.

Сьогодні засідання не буде продовжено, хоча до кінця робочого дня депутатів достатньо часу, щоб дослухати Бурба повністю. Очевидно, розслідування знову затягують за вказівкою офісу президента.

Засідання продовжать завтра, судячи зі слів голови комісії. Подивимося. Уже вкотре плани раптово змінюються.

Минуло 13 місяців, а слідча комісія досі не заслухала всіх учасників спецоперації та учасників наради в кабінеті президента Зеленського.