Засідання у справі вбивства Фаріон: людей евакуювували через повідомлення про замінування суду
У Львові замінували приміщення Шевченківського районного суду, де має відбутися засідання щодо справи вбивства Ірини Фаріон. Людей з будівлі довелося евакуювати.
Про це пише 24 Канал з посиланням на повідомлення у соцмережах.
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У Львові проходить розгляд справи щодо вбивства Ірини Фаріон
Перед початком засідання щодо вбивства Ірини Фаріон, яке мало розпочатися о 10:30, будівлю суду замінували. До місця прибули співробітники Національної гвардії.
Вже через кілька хвилин будівлю розмінували. Люди натовпом стояли у коридорі.
Люди очікували початок засідання в коридорі: дивитися відео
На місце також прибула мати підозрюваного у вбивстві В'ячеслава Зінченка, яка привела з собою кілька людей.
Мати підозрюваного прибула до суду: відео
Близько 11:10 до суду привели й самого Зінченка. Присутні кричали "Довічне!", коли підозрюваного вели до суду. Судове засідання розпочалося.
Люди з криками зустріли В'ячеслава Зінченка: відео з місця події
В'ячеслав Зінченко у суді вкотре заперечив свою провину і наголосив, що він шість разів оголошував голодування.
Нагадаємо, на мовознавицю Ірину Фаріон напали у Львові 19 липня. Поблизу її будинку чоловік вистрелив їй у скроню. Жінку госпіталізували до лікарні в критичному стані, зробили операцію. Серце Ірини Фаріон не витримало втручання. Вночі громадська діячка померла. Її поховали на Личаківському цвинтарі.
У вбивстві Фаріон підозрюють В'ячеслава Зінченка. За скоєне йому загрожує довічне ув'язнення.