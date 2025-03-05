Засідання Євроради 6 березня: ЗМІ отримали інформацію, чи буде там Зеленський

Незабаром відбудеться засідання Європейської ради. ЗМІ пишуть, що Володимир Зеленський візьме участь у режимі онлайн.

У четвер, 6 березня, відбудеться засідання Євроради і президент України Володимир Зеленський підключиться до нього через відеоконференцію. Про це пише 24 Канал із посиланням на коментар високопосадового дипломата ЄС повідомив Суспільному.

Дивіться також США заборонили Британії ділитися розвідданими з Україною, – Daily Mail

Що ще відомо про засідання

Також відомо, що після саміту, 7 березня, президент Європейської Ради організує брифінг з деякими партнерами з-поза ЄС, які брали участь у зустрічах у Парижі та Лондоні.

У розпорядженні ЗМІ опинився чернетка комюніке, яке винесуть за підсумками екстреного засідання країн-членів ЄС 6 березня.

Зокрема, у Євросоюзі підкреслюють:

Не може бути переговорів щодо України без України;

Не може бути переговорів, які стосуються європейської безпеки, без участі Європи;

Перемир’я можливе лише в межах всеосяжної мирної угоди;

Угода має містити надійні гарантії безпеки для України.

ЄС і надалі будуть готові надавати всебічну підтримку Україні для її максимально сильної позиції в переговорах.

Також ЗМІ пишуть, що є інформація, що ЄС розглядає можливість призначити спеціального представника ЄС на потенційних мирних переговорах щодо завершення війни в Україні.