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Засідання агарного комітету, де мали заслухати звіт глави Академії аграрних наук, зірвали

20:08, 20 грудня 227 Читать новость на русском
Питання землі
Питання землі / Фото з відкритих джерел

Засідання парламентського комітету з питань аграрної політики та земельних відносин, на якому депутати планували заслухати звіт президента Національної академії аграрних наук Ярослава Гадзало щодо використання земель Академії, перенесли на невизначений термін.

Про це повідомляє "Апостроф".

"Вчора в.о. голови комітету Олександр Бакуменко зачитав лист про те, що Ярослав Гадзало, Президент Академії Аграрних наук, у відпустці, і просить відстрочити. А на який період – я не знаю", – розповів Петро Юрчишин, член аграрного Комітету ВРУ.

Серед питань, які планували розглянути на засіданні комітету, крім власне звіту про роботу Академії – розпорядження земельним банком НААН, використання коштів, що виділяють на фінансування академії, стратегія подальшої роботи установи.

Також депутати хотіли отримати пояснення фактів, озвучених у ЗМІ щодо планів продажу будівлі Академії, а також високого рівня витрат самого Гадзало. Основні нарікання викликає неефективність використання земель НААН, яка не дотягує навіть до середньоарифметичного по галузі при більш високій якості грунтів.

Багато є нарікань, багато було в комітеті різних, скажімо так, спроб перевірити що там відбувається, які не увінчалися успіхом. Тому виникла необхідність заслухати звіт на засіданні комітету. Думаю, що в такій ситуації потрібно це робити. І в пресі багато друкують, і в комітеті ВРУ точиться багато розмов про використання землі НААН,
– розповів нардеп Леонід Козаченко.

Юрчишин запевнив, що це тимчасова відстрочка і назвав звіт Президента Академії Аграрних наук "неминучим".

"Я нічого не маю проти науки, вона повинна отримувати нормальне фінансування і розвиватися. Але є складова корупції, і за це треба відповідати. Земля академії найкраща за вмістом гумусу, і повинна давати, як мінімум, 10 тисяч гривень з гектара. Тобто, країна повинна отримати, тому що це земля державна в розпорядженні у Академії, 4 мільярди гривень. Такі гроші потрапили я не знаю куди, і це не перший рік. За останні три роки під керівництвом Гадзало ситуація стала кризовою", – сказав він.

Як пояснюють депутати, останнім часом вони отримували багато листів-звернень громадян – жителів округів, де розташовані землі НААН щодо їх використання.

До мене прийшло безліч листів з мого округу, де були ферми, хороші поля, колосились урожай, а на сьогодні всі знищено. Звичайно, оцінити чи є тут склад злочину повинен сказати суд. А керівники ДП повинні всі бути атестовані на відповідність займаній посаді,
– сказав Юрчишин.

"З моєї точки зору, є і справедливі, і деякі суб'єктивні підходи. Але в цілому я думаю, що це така ситуація, яка потребує розгляд на комітеті", – наголосив Козаченко.

Раніше в розслідуванні, присвяченому діяльності Національної академії аграрних наук журнал "Кореспондент" оцінив тіньовий оборот, генерований земельним банком НААН в 120 мільйонів доларів щорічно. Корупційна рента формується на різниці між офіційно декларованим доходом від оренди земель академії і ринковому рівнем ставок.

За підсумками 2016 року середній дохід з 1 га, включаючи доходи від наукової діяльності у НААН склав всього 728 гривень, при тому, що вартість оренди держземлі за підсумками 2016 року в середньому по Україні – 2249,8 грн/га. В середньому 45% земельного банку НААН – це близько 230 тисяч га здають в оренду. Також місяць тому стало відомо про переговори про продаж головного офісу Президії Національної академії аграрних наук, який розташований в історичній будівлі на Печерську структурам "Ощадбанку Росії". Як повідомив на своїй сторінці в Facebook депутат Київради Ярослав Діденко, сума угоди – 35 мільйонів доларів.

Відставку глави НААН повинні були розглянути на позачергових зборах членів Національної академії аграрних наук України 7 грудня, проте за Ярослава Гадзала заступився перший віце-прем'єр Степан Кубів, який несподівано відвідав засідання.

Теги: Новини України
Джерело: 24 Канал
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