Українські військові здійснили рейд у тил Росії і захопили важливі документи

Оператори 73 морського центру Сил спеціальних операцій ЗС України влаштували окупантам засідку на території Росії. Спецпризначенці знищили транспорт ворога та заволоділи його штабними списками й засобами зв'язку.

Про це повідомляють Сили спеціальних операцій ЗС України.

Як пройшла операція у тилу Росії?

Перед атакою воїни успішно подолали ворожі мінні загородження. Після проникнення вглиб ворожої території розвідники протягом кількох діб відстежували пересування окупантів та визначали потенційні цілі.

Під час спостереження спецпризначенці зафіксували автомобіль із російськими військовими. Українські бійці негайно відкрили вогонь, уразивши живу силу та ліквідувавши ворожу машину.

Під час огляду знешкодженого транспорту оператори вилучили арсенал зброї, засоби радіозв'язку, мобільні телефони та спеціальне обладнання для безпілотників.

Окрім техніки, до рук воїнів потрапили штабні документи ворога: актуальні бойові розпорядження, детальні маршрути переміщення підрозділів та поіменні списки особового складу.

Після успішної засідки підрозділ 73 морського центру продовжив виконання завдань у тилу супротивника.

Як ССО влаштували засідку окупантам: дивіться відео

Раніше повідомлялося, що дрони Сил спеціальних операцій ЗСУ подолали понад 3 тисячі кілометрів і 9 вересня уразили два газопереробні заводи в Ямало-Ненецькому автономному окрузі Росії. Це рекордна відстань для українських безпілотників