Засипає снігом та заливає дощем: на всій території України – штормове попередження

В Україні 29 листопада розгуляється негода. Синоптики попередили, що у всіх, без винятків, областях – потенційно небезпечні погодні умови. Комусь доведеться зіткнутись зі зливами, а комусь – з мокрим снігом.

По всій Україні фіксуватимуть потужні пориви вітру. Його швидкість сягатиме до 15 – 20 метрів на секунду.

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Східні та центральні області накриють зливи

Східні та центральні регіони України потерпатимуть 29 листопада від сильних дощів та зливи. На Заході, зокрема на Львівщині, Закарпатті та Прикарпатті засипатиме мокрим снігом, втім, без дощу також не обійдеться.

У решті областей небезпеку становитиме саме потужний вітер. Хоча опади прогнозують на всій території України.

Найпрохолодніше буде у Львівській та Івано-Франківській областях – лише +2...+4, а найвище стовпчики термометрів піднімуться у Криму. Тут зовсім незвичні для кінця листопада показники +17...+19.

Київ теж накриють опади – дощ падатиме вдень. А температура коливатиметься у межах +7...+9.



Штормове попередження в Україні 29 листопада / Карта Укргідрометцентру

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