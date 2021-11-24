Засновник Telegram і Вконтакте Дуров отримав французьке громадянство

Відомий засновник соцмереж Telegram та Вконтакте Павло Дуров отримав французьке громадянство. Як стверджують ЗМІ, це вже його третій паспорт.

Інформацію про набуття Дуровим громадянства Франції розмістили на сайті уряду.

Важливо Дуров анонсував платну підписку для тих, хто не хоче бачити рекламу в Telegram

Згідно з документами, рішення про присвоєння йому громадянства було ухвалено 23 серпня. У списку людей, які набули громадянства Франції, зазначено "Дуров Павло, народжений 10.10.1984 в Ленінграді". Сам Дуров поки що ніяк не коментував ці повідомлення.

Які ще паспорти має Павло Дуров

Крім громадянства Росії і Франції, Дуров також має паспорт східнокарибської держави Сент-Кітс і Невіс, який він отримав 2013 року за пожертвування 250 тисяч доларів.

Дуров ніколи не був у цій країні, однак із таким паспортом можна без віз пересуватися між країнами Європи.

Зауважимо, що засновник народився у Росії і до 2014 року жив там. Причиною його імміграції стала жорстка політика очільника Кремля Володимира Путіна та вимоги ФСБ розкрити інформацію користувачів.

У результаті року підприємець продав свої акції Вконтакте і єдиним власником соцмережі стала Mail.ru Group. З 2013 року бізнесмен розвиває Telegram, а щонайменше з 2017-го – проживає в Дубаї, де розташована штаб-квартира його компанії.

До 2021 року статки Дурова досягли 17,2 мільярда доларів.