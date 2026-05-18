Хто вніс решту застави, щоб Єрмак вийшов з СІЗО, – розслідування "Схем"

У понеділок, 18 травня, колишній глава Офісу президента Андрій Єрмак вийшов із СІЗО після внесення застави у розмірі 140 мільйонів гривень. Кошти для застави перерахували 14 осіб – сім фізичних та сім юридичних.

Таку інформацію оприлюднив проєкт "Схеми".

Хто та які суми вносив на заставу Єрмаку?

Джерела у правоохоронних органах повідомили, що впродовж 16 та 17 травня сім компаній перерахували на рахунок застави за Андрія Єрмака понад 94 мільйони гривень, хоча до визначеної судом суми у 140 мільйонів бракувало 85 мільйонів.

Саме після внесення цих коштів 18 травня Єрмак зміг вийти зі СІЗО, де перебував декілька останніх днів.

30 мільйонів гривень застави за Єрмака внесла приватна "Науково-дослідна судово експертна установа". Вона була створена у 2017 році, а до вересня 2025 року брала участь у державних тендерах на проведення судових експертиз та досліджень для держустанов та комунальних підприємств.

Керівник компанії Володимир Іванков у коментарі журналістам заявив, що зробив внесок за власним бажанням та сприймає це як "рекламу своєї фірми".

Дещо більше, 32 мільйони гривень, внесла дніпровська компанія "Спеціалізоване управління Стройелектромонтаж", яка була створена в 2000 році, і має основний вид діяльності "будівництво житлових і нежитлових будівель". У 2017 році вона фігурувала в кримінальному провадженні Національної поліції щодо ймовірної легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом, а також несплати податків.

Платіж у розмірі 4 мільйони перерахувало адвокатське об'єднання "А.ДВА.КА.Т". Його керівником є Ярослав Куц, який у 2019 – 2020 роках балотувався до Верховної Ради та Ірпінської міськради. Раніше, у 2016 році, Куц був експертом кримінального ток-шоу "Глядач як свідок" на телеканалі "Україна".

Ще 10,2 мільйона гривень застави внесло приватне підприємство "СВ-ГРУП", яке спеціалізується на торгівлі автомобілями. На дзвінки журналістів власниця компанії Валерія Продан не відповідає.

Адвокатське об'єднання з Києва "Де Леге Лата" переказало на заставу Єрмаку 14 мільйонів гривень. Відомо, що його власник Віталій Марфін, колишній працівник Головного відділу контррозвідувального захисту економіки Управління СБУ в Києві та чоловік судді Дніпровського районного суду Наталії Марфіної, яка під час Революції гідності підтвердила в апеляції позбавлення одного з активістів "Автомайдану" права керувати авто. Цікаво, що в 2011 році самого Марфіна затримали за підозрою в отриманні хабаря розміром 180 тисяч доларів, а згодом визнали винним та засудили до штрафу у 25 тисяч гривень.

Ще 4 мільйони гривень внесла ТОВ "Арена Марин" – логістична компанія з Одеси зі статутним капіталом в 40 тисяч гривень. Власником є 76-річний Олександр Русняк.

Серед фізичних осіб, хто вносив заставу за Єрмака:

Сергій Свириба – 6,5 мільйона гривень,

Роза Тапанова – 8 мільйонів гривень,

Сергій Ребров – 30 мільйонів гривень,

Володимир Петров – 80 тисяч гривень,

Ігор Фомін – 5 мільйонів гривень,

Аліна Волошина – 368 тисяч гривень,

Олександр Крикунов – 500 тисяч гривень.

Зауважимо, що після звільнення Єрмака із посади керівника Офісу президента він заявляв про бажання долучитись до лав Збройних сил України, однак цього не сталось. А вже в січні 2026 року стало відомо, що Єрмак відновив право працювати адвокатом. Голова Антикорупційного центру "Межа" Мартина Богуславець у коментарі 24 Каналу припустила, що наразі Єрмак шукає різні варіанти, аби захиститись процесуально у випадку обшуків.



Богуславець додала, що Єрмак має відповісти за все, що зробив на посаді керівника ОП. Зокрема мовиться не лише про операцію "Мідас", а й про те, що Єрмак збирав незаконні наради силовиків з правоохоронних органів, які фактично мали знищити НАБУ і САП.

У чому підозрюють Андрія Єрмака?

11 травня НАБУ та САП вручили підозру ексочільнику ОП Андрію Єрмаку за частиною 3 статті 209 КК України. Ідеться про відмивання майна, одержаного злочинним шляхом, вчиненого організованою групою або в особливо великому розмірі.

Це тяжкий злочин, що карається позбавленням волі на строк від 8 до 12 років з конфіскацією майна.

Антикорупційні органи викрили схему відмивання коштів, отриманих незаконним шляхом, через будівництво приватних резиденцій в елітному котеджному містечку в Козині, що під Києвом.

Упродовж 2021 – 2025 років фігуранти схеми відмили понад 460 мільйонів гривень шляхом зведення котеджного містечка. Чотири маєтки будувались на земельних ділянках загальною площею близько 8 гектарів.

Частину вкладених у будівництво коштів отримувались через так звану "пральню", якою керував бізнесмен – майбутній власник однієї з резиденцій. А це – майже 9 мільйонів доларів.