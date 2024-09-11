Зеленський вперше відповів, чи Росія вже застосовувала іранські ракети для ударів по Україні

Володимир Зеленський заявив, що наразі не може підтвердити застосування Росією іранських ракет. За його словами, для остаточного підтвердження потрібні докази.

Про це президент України сказав на пресконференції в Києві, 11 вересня, повідомляє 24 Канал. За його словами, Україна від розвідок партнерів отримала інформацію щодо надання Росії іранських ракет.

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Чи застосовувала Росія іранські ракети

Володимир Зеленський зазначив, що наразі не може підтвердити застосування відповідних ракет.

Я це зможу підтвердити, коли будуть докази, як це було з Північною Кореєю. Тут ми поки що знаємо про використання великої кількості іранських дронів. Щодо застосування іранських ракет деталей поки інших немає,

– пояснив глава держави.

Президент наголосив, що Україна отримала таку саму інформацію щодо ракет, яку раніше бачили в медіа, без жодних деталей щодо кількості.

До слова, раніше стало відомо, що супутникові знімки зафіксували судно, яке могло привезти в Росію іранські ракети. Повідомляється, що судно Port Olya 3 переправило 225 балістичних ракет малої дальності через Каспійське море.