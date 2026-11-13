Відновлено роботу застосунку "Повітряна тривога": що відомо про авторизацію через "Дію"

Застосунок "Повітряна тривога" повністю відновив функціонал моніторингу загроз після нещодавньої російської кібератаки. На цифровій мапі сервісу знову відображаються ворожі безпілотники та інші повітряні цілі.

Про відновлення функції повідомив керівник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону. Користувачі знову можуть бачити рух ударних безпілотників та інших ворожих об'єктів у реальному часі.

Як українці зможуть відстежувати ворожі дрони та ракети?

Для доступу до цієї функції потрібно пройти авторизацію через застосунок "Дія". Це було розроблено для того, щоб ускладнити ворогу отримання даних про маршрути руху безпілотників та інших об'єктів у повітряному просторі України.



"Важливо, що "Дія" не передає застосунку персональних даних: вона лише підтверджує, що користувач пройшов верифікацію. "Повітряна тривога" так само не збирає і не зберігає особистої інформації", – повідомляють розробники.

Для всіх інших функцій авторизація не потрібна — відображення рівнів небезпеки, сповіщення про тривоги чи можливість переглядати укриття на мапі.

Щоб усе працювало коректно, необхідно оновити застосунок вручну або перевстановити його. Оновлення вже доступне в App Store і Google Play, проходьте авторизацію через "Дію" та довіряйте тільки перевіреній інформації щодо загроз від Сил оборони, – наголосили в Мінцифрі.

Що відомо про кібератаку на застосунок?

Нагадаємо, увечері 1 листопада застосунок "Повітряна тривога" зазнав кібератаки. Користувачам почали надходити неправдиві сповіщення про хімічну та радіаційну небезпеку, а також вуличні бої в Києві.

На сайті сервісу тоді відображалася червона тривога по всій Україні. Згодом речник Повітряних сил Юрій Ігнат підтвердив, що застосунок зламали, а інформація про зазначені загрози не відповідала дійсності.



Після інциденту роботу сервісу тимчасово призупинили, а розробники почали відновлювати його функції. Як раніше повідомлялося на нашому сайті з посиланням на команди розробників Ajax Systems і Stfalcon, хакери отримали несанкціонований доступ лише до робочого місця оператора. Клієнтська програма на смартфонах не постраждала, а персональні дані мільйонів громадян залишилися повністю захищеними.