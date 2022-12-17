Чи застосує Росія ядерну зброю: що кажуть у ЦРУ

Росія регулярно брязкає ядерною зброю. Водночас у Штатах наразі не бачать доказів, що країна-терористка готова її застосувати.

Вільяма Бернс – очільник ЦРК – заявив, що наразі не бачить чітких доказів, що Росія готова застосувати тактичну ядерну зброю. Вочевидь, країна-окупантка просто намагається залякати світ.

Зауважте Росія створила загрози, які могли перевершити аварію на ЧАЕС, – Зеленський

Я гадаю, що брязкання (ядерною – 24 канал) зброєю має на меті залякати. Сьогодні ми не бачимо чітких доказів планів застосування тактичної ядерної зброї,

– заявив Бернс.

Він наголосив, що США попередили Росію, які наслідки її чекають у випадку застосування ядерної зброї.

Зеленський відреагував на погрози Путіна

У грудні 2022 року Володимир Зеленський вкотре відреагував на ядерні погрози Владіміра Путіна. Український лідер зауважив, що дозволити собі такий крок можуть лише хворі люди.

Президент заявив: погрози ядерною зброєю – доказ слабкості та неповноцінності.

"Є тільки хворі, абсолютно хворі люди, які дозволяють собі такий крок", – наголосив український лідер.

Також Зеленський зауважив, що готовий вийти на ринг з Путіним.