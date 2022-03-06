До хороших новин зі Сумської області. Ще у перший день війни, коли Росія напала на Україну, 25 людей із Конотопа застрягли у Ніжині, бо довелося втікати з поїзда.

Тепер ці люди нарешті змогли повернутися додому. Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

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На Сумщині люди, застряглі в іншому місті у перший день війни, повернулися додому

"Двадцять п'ять мешканців Конотопа, які застрягли у Ніжині, сьогодні, нарешті, повернулися додому", – написав Живицький у фейсбуці.

24 лютого на початку військових дій на Сумщині поїзд Київ – Шостка не зміг доїхати до кінцевої станції.

Він зупинився у Ніжині (Чернігівська область), усіх пасажирів висадили.

Тоді російські війська захопили єдину дорогу, яка сполучала Ніжин і Конотоп, тож люди змушені були залишатися у місці висадки та чекати на допомогу,

– пояснив Живицький.

І додав: "Сьогодні Конотопська громада змогла забрати усіх своїх мешканців додому. Процес затягнувся через відсутність водіїв, готових виїхати за межі області".

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