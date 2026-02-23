"Помічники є": Буданов анонсував призначення нового заступника

В Офісі президента України триває пошук кандидата на посаду заступника керівника, який відповідатиме за економічні питання. Наразі остаточне рішення ще не ухвалено.

Про таке на полях Justice Conference повідомив очільник ОП Кирило Буданов, передає 24 Канал.

Чи є конкретні кандидати на посаду заступника Буданова?

Відповідаючи на питання журналістів щодо призначення заступника чи помічника з економічних питань, Буданов відповів, що помічники наразі є, а щодо заступників рішення ще очікується.

Також керівник ОП прокоментував, чи розглядаються конкретні кандидатури на цю посаду.

Не поспішайте, будь ласка. Якщо чекаємо, значить вони ще там погоджуються",

– зазначив він.

Раніше заступником голови ОП з економічних питань був Ростислав Шурма. У вересні 2024 року його звільнили, а згодом він став фігурантом кримінального провадження НАБУ через імовірне розкрадання коштів на схемах з електростанціями на окупованій частині Запорізької області.

Що відомо про призначення Буданова на посаду очільника ОП?