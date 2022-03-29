Заступник Головнокомандувача ЗСУ впевнений, що підтримка цивільних важлива для військових

В українських військових підвищується стійкість та наступальний потенціал, коли в них вірить цивільне населення.

Про це повідомив заступник Головнокомандувача Збройних Сил України генерал-лейтенант Євген Мойсюк.

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За словами Євгена Мойсюка, підтримка населення є дуже важливою для Збройних Сил України.

Наші військовослужбовці, коли усвідомлюють, що їх чекають, що вони захищають наших людей, наших жінок, наших дітей, то в них підвищується в рази стійкість та наступальний потенціал,

– розповів заступник Головнокомандувача ЗСУ.

Він також додав, що у наших військових шалений порив та настрій, вони люди готові жертвувати своїм життя заради цивільного населення, бо ті потребують захисту та безпеки.

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