Заступник комбата "Азову" порівняв Маріуполь з Батурином 1708 року

Військові продовжують героїчно обороняти місто Маріуполь, але кожен день життя міста вартує життів наших захисників. Без допомоги довго утримувати ворога та захищати велике місто військові не зможуть чисто фізично.

Заступник командира "Азову", позивний "Калина" Святослав Паламар нагадав, що в історії України є дуже багато кривавих та трагічних подій, як от Батурин 1708 року, коли московська орда вбила близько 20 тисяч людей.

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Військовий наголосив, що у місті досі перебуває понад 100 тисяч мирних громадян.

Якщо наші солдати не зможуть вистояти, то страшно уявити, що окупанти можуть зробити із населенням Маріуполя,

– зазначив військовий.

Ми впевнені, що операція деблокади Маріуполя ввійде в історію як героїчний подвиг нашого народу, та якщо вона не відбудеться, це ввійде в історію як велика ганьба та ще один Батурин.

Довідка про події в Батурині 1708 року: 310 років тому військо російського царя Петра І жорстоко знищило українське місто Батурин. На той час місто було гетьманською столицею. Деякі історики досі намагаються інтерпретувати події того часу, виправдовуючи дії Москви, втім, свідчення, що залишилися, вказують на непомірну жорстокість нападників.

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