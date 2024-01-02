Заступник лідера ХАМАС загинув внаслідок вибуху в Лівані, – ЗМІ

ЗМІ заявили, що заступник лідера ХАМАС Салех аль-Арурі загинув через вибух у Лівані. Інформацію підтверджують і самі бойовики.

За даними ліванських державних ЗМІ, вибух стався біля офісу ХАМАС у передмісті Бейрута 2 січня.

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Що відомо про аль-Рурі

Аль-Арурі був заступником голови політбюро ХАМАС. Також він був глибоко занурений у військову діяльність цього угруповання.

57-річний Салех аль-Арурі — високопоставлений член політичного бюро ХАМАС, який мешкав у Лівані. Він був військовим командиром угруповання на Західному березі річки Йордан. Як зазначає The Times of Israel, аль-Арурі більше за інших членів ХАМАС був пов'язаний з Іраном і Хезболлою в Лівані.



Салех аль-Арурі / фото з сайту Аль-Маядін

У ХАМАС підтвердили, що аль-Арурі загинув через вибух на південь від ліванської столиці.

Вибух списують на атаку Ізраїлю

Видання Reuters з посиланням на три джерела в органах безпеки заявило, що високопосадовець загинув внаслідок удару ізраїльського безпілотника по Дахії, передмісті Бейрута.

Ізраїльські військові відмовилися коментувати Reuters цю інформацію.

Марк Регев, радник прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу, заявив MSNBC, що Ізраїль не взяв на себе відповідальність за цей напад, але, за його словами, очевидно, що "хто б це не зробив, це не було нападом на ліванську державу".

Хто б це не зробив, він завдав хірургічного удару по керівництву ХАМАС,

– зазначив Регев.

За даними сайту "Аль-Маядін", який пов'язаний з Хезболлою, під час удару по офісу ХАМАС у передмісті Бейрута загинули шестеро людей.

ХАМАС зупиняє перемовини з Ізраїлем

Через гибель аль-Арурі та його соратників, ХАМАС повідомила посередникам, які беруть участь у контактах з ізраїльською стороною, про те, що припиняє будь-які переговори про звільнення заручників або можливе перемир'я в Газі. Про це повідомляє телеканал Al-Arabiya.