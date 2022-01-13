Обіцяв "відмазати": посадовець Офісу генпрокурора вимагав хабар у 150 тисяч доларів

Заступника начальника одного з відділів Офісу Генпрокурора викрили на вимаганні великої суми хабаря. Так, чиновник обіцяв за 150 тисяч доларів закрити кримінальну справу.

Прокурор обіцяв "відмазати" фігуранта справи

Прокурора та його посередника викрили 13 січня. Їм вже оголосили повідомлення про підозру.

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За даними Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, зловмисник обіцяв передати хабар керівництву Офісу генпрокурора.

За 150 тисяч доларів посадовець мав:

повернути фігуранту 4 елітних автомобілі: Mercedes-Benz S400 CDI, Porshe Macan GTS, Bentley Continental GT, Land Rover Range Rover). Їх вилучили слідчі під час обшуків;

закрити кримінальну справу.

У чому підозрюють начальника відділку:

підбурювані до вчинення злочину;

замаху на злочин;

пропозиції надати неправомірну вигоду службовій особі;

шахрайстві.

Водночас його посереднику повідомили про підозру за підбурювання до вчинення злочину та пропозиції хабарництва.

Першочергові слідчі дії тривають. Здійснюємо обшуки за місцями проживання, роботи та в інших приміщеннях, якими користуються ці особи,

– розповіли у САП.

Наразі правоохоронці вирішують питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Повний текст публікації САП у телеграмі:

На підбурюванні до надання 150 тисяч доларів неправомірної вигоди викрито заступника начальника одного з відділів Офісу Генерального прокурора.

13 січня 2022 року викрито заступника начальника відділу Офісу Генерального прокурора та посередника на підбурюванні третьої особи до надання 150 тисяч доларів США неправомірної вигоди нібито керівництву Офісу Генерального прокурора та замаху на шахрайство.

Вказані кошти мали бути передані за прийняте рішення про повернення 4 дороговартісних автомобілів (Mercedes-Benz S400 CDI, Porshe Macan GTS, Bentley Continental GT, Land Rover Range Rover), вилучених в ході обшуків, і подальше закриття кримінального провадження.

Працівнику Офісу Генерального прокурора та посередника повідомлено про підозру у вчиненні тяжкого та особливо тяжкого корупційних злочинів. Дії працівника Офісу кваліфіковані за ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 369, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України. Його пособника – за ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 369 КК України.

Першочергові слідчі дії тривають, зокрема здійснюються обшуки за місцями проживання, роботи та в інших приміщеннях, якими користуються ці особи.

Вирішується питання щодо застосування до підозрюваних запобіжних заходів.