Загроза дуже серйозна, – заступник Рєзнікова про видачу російських паспортів на Донбасі
Джерело:24 канал
Росія планує до 2025 року вилучити в усіх мешканців окупованих територій Донбасу українські паспорти і замінити їх російськими. Кремль вже давно використовує роздачу власних документів як інструмент. До того ж не тільки в Україні.
Це відкриває країні-агресору можливість надалі заявляти про "захист власного населення" на певній території. Таку думку висловив заступник міністра з питань реінтеграції окупованих територій Ігор Яременко.
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Завдяки цьому Росія може втручатися у внутрішні справи інших країн, застосовуючи силу. За словами посадовця, Україна розуміє цей ризик.
Наразі тривають пошуки механізму, яким чином наша країна могла б асиметрично відповісти на таку ситуацію. "Загроза дуже серйозна", – підкреслив він.
Росія на рівні власного міністерства внутрішніх справ вже заявила, що на території окупованої Донецької й Луганської областей видано понад пів мільйона їхніх паспортів. Водночас у Мінреінтеграції є певні ідеї щодо того, яким чином спростити видачу українських паспортів. Зокрема, для молоді з цих територій і Криму.
По-перше, всі українські паспорти можна відновлювати. По-друге, звичайно, ми будемо реагувати на ситуацію,
– пояснив заступник Олексія Рєзнікова.
Мешканці окупованих територій – жертви збройного конфлікту, – Яременко
Ігор Яременко прокоментував випадки, коли українці добровільно віддавали українські паспорти, а отримували – російські. За його словами, для початку треба визначитися, яким чином розглядати наших громадян, які проживають на тимчасово окупованих територіях.
"Ми вважаємо, що це жертви збройного конфлікту. Відповідно вони роблять усе, аби вижити в умовах цього, зберегти власне життя і здоров'я. Я не здивуюся, що вони це роблять під загрозою", – наголосив він.
Яременко прокоментував видачу російських паспортів на Донбасі: відео
Окупанти видають російські паспорти на Донбасі: що відомо
- Станом на липень 2021 року, паспорт країни-агресора вже отримали понад 700 тисяч людей на окупованих територіях.
- Окупаційна влада Донецької області навіть з 2019 року возить мешканців у Росію для отримання російських паспортів. Для цього організували спеціальні автобусні рейси. Людей вивозять до Ростовської області.
- Втім Україна та світова спільнота не визнає паспортів Росії, які отримують жителі окупованих територій. В Євросоюзі наголосили, це може стати приводом для ескалації війни.