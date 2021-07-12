Загроза дуже серйозна, – заступник Рєзнікова про видачу російських паспортів на Донбасі

Росія планує до 2025 року вилучити в усіх мешканців окупованих територій Донбасу українські паспорти і замінити їх російськими. Кремль вже давно використовує роздачу власних документів як інструмент. До того ж не тільки в Україні.

Це відкриває країні-агресору можливість надалі заявляти про "захист власного населення" на певній території. Таку думку висловив заступник міністра з питань реінтеграції окупованих територій Ігор Яременко.

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Завдяки цьому Росія може втручатися у внутрішні справи інших країн, застосовуючи силу. За словами посадовця, Україна розуміє цей ризик.

Наразі тривають пошуки механізму, яким чином наша країна могла б асиметрично відповісти на таку ситуацію. "Загроза дуже серйозна", – підкреслив він.

Росія на рівні власного міністерства внутрішніх справ вже заявила, що на території окупованої Донецької й Луганської областей видано понад пів мільйона їхніх паспортів. Водночас у Мінреінтеграції є певні ідеї щодо того, яким чином спростити видачу українських паспортів. Зокрема, для молоді з цих територій і Криму.

По-перше, всі українські паспорти можна відновлювати. По-друге, звичайно, ми будемо реагувати на ситуацію,

– пояснив заступник Олексія Рєзнікова.

Мешканці окупованих територій – жертви збройного конфлікту, – Яременко

Ігор Яременко прокоментував випадки, коли українці добровільно віддавали українські паспорти, а отримували – російські. За його словами, для початку треба визначитися, яким чином розглядати наших громадян, які проживають на тимчасово окупованих територіях.

"Ми вважаємо, що це жертви збройного конфлікту. Відповідно вони роблять усе, аби вижити в умовах цього, зберегти власне життя і здоров'я. Я не здивуюся, що вони це роблять під загрозою", – наголосив він.

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Окупанти видають російські паспорти на Донбасі: що відомо