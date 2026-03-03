24 Канал Новини України Зеленський звільнив заступника Буданова і призначив його послом
3 березня, 14:58
Зеленський звільнив заступника Буданова і призначив його послом

Вероніка Соцкова

Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Ігоря Брусила з посади заступника керівника Офіс Президента України. Водночас його одразу призначили на дипломатичну посаду – посла України в Італійській Республіці.

Нове призначення набирає чинності з дня його опублікування. Укази оприлюднено на офіційному сайті президента.

Що відомо про нове призначення?

Його призначено Надзвичайним і Повноважним Послом України в Італійській Республіці.

Його призначено Надзвичайним і Повноважним Послом України в Італійській Республіці. 

У ролі заступника керівника ОПУ Брусил відповідав за координацію окремих напрямків роботи апарату та підтримку взаємодії між виконавчою владою й іншими гілками державної влади.

 

 