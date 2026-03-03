Зеленський звільнив заступника Буданова і призначив його послом

Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Ігоря Брусила з посади заступника керівника Офіс Президента України. Водночас його одразу призначили на дипломатичну посаду – посла України в Італійській Республіці.

Нове призначення набирає чинності з дня його опублікування. Укази оприлюднено на офіційному сайті президента. Що відомо про нове призначення? Президент України Володимир Зеленський 3 березня звільнив Ігоря Брусила з посади заступника керівника Офісу Президента Кирила Буданова. Його призначено Надзвичайним і Повноважним Послом України в Італійській Республіці. У ролі заступника керівника ОПУ Брусил відповідав за координацію окремих напрямків роботи апарату та підтримку взаємодії між виконавчою владою й іншими гілками державної влади.