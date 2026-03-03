3 березня, 14:58
Зеленський звільнив заступника Буданова і призначив його послом
Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Ігоря Брусила з посади заступника керівника Офіс Президента України. Водночас його одразу призначили на дипломатичну посаду – посла України в Італійській Республіці.
Нове призначення набирає чинності з дня його опублікування. Укази оприлюднено на офіційному сайті президента.
Що відомо про нове призначення?
Президент України Володимир Зеленський 3 березня звільнив Ігоря Брусила з посади заступника керівника Офісу Президента Кирила Буданова.
Його призначено Надзвичайним і Повноважним Послом України в Італійській Республіці.
У ролі заступника керівника ОПУ Брусил відповідав за координацію окремих напрямків роботи апарату та підтримку взаємодії між виконавчою владою й іншими гілками державної влади.