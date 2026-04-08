Не знає, чий Крим: глава МОЗ Литви планує відправити в Україну свого скандального заступника
- Міністерка охорони здоров'я Литви планує відправити свого нового заступника Арномедаса Галдікаса на роботу в Україну.
- Галдікас викликав скандал через те, що не зміг точно відповісти на питання про належність Криму.
Міністерка охорони здоров'я Литви Марія Якубаускене заявила, що планує відправити на роботу в Україну свого нового заступника Арномедаса Галдікаса. Скандальний посадовець не зміг точно відповісти, кому належить Крим.
Питання про Крим в Литві часто використовують як перевірку на проросійську позицію. Про це повідомили в LRT.
Що відомо про скандального заступника?
Галдікас під час інтерв'ю не зміг точно визначитися з тим, якій країні належить півострів Крим. Глава МОЗ заявила, що вже повідомила заступнику про його "майбутню подорож".
Ми направимо нашого віцеміністра працювати в Україну. Я вже сказала йому вчора, що йому доведеться поїхати,
– зазначила Якубаускене.
У виданні зазначили, що Галдікас сказав, що не розуміє суті питання про Крим, але зрештою погодився, що територія півострова належить Україні.
Якубаускене не уточнила дати відставки Галдікаса та його майбутніх обов'язків в Україні. Він обійняв посаду 16 березня за призначення партією "Зоря Нямунаса", яка є частиною урядової коаліції.
Як Литва допомагає Україні у війні проти Росії?
Литва надасть Україні допомогу у понад 14,5 мільйона євро для відновлення інфраструктури, зруйнованої через російські обстріли, зокрема на проєкти в освітній галузі.
Кошти підуть на проєкти, такі як "Українські школи майбутнього" в Житомирі, "Діти понад усе" з реконструкцією дитячого будинку в Боярці, реконструкцію школи "Зелений гай" у Миколаєві та модернізацію ДНК-лабораторії в Полтаві.
Нещодавно Литва також передала Україні 90 електрогенераторів для підтримки енергосистеми, яка постраждала від російських обстрілів. Загальна вартість обладнання перевищує 2 мільйони євро.