Не знає, чий Крим: глава МОЗ Литви планує відправити в Україну свого скандального заступника

Міністерка охорони здоров'я Литви Марія Якубаускене заявила, що планує відправити на роботу в Україну свого нового заступника Арномедаса Галдікаса. Скандальний посадовець не зміг точно відповісти, кому належить Крим.

Питання про Крим в Литві часто використовують як перевірку на проросійську позицію. Про це повідомили в LRT.

Що відомо про скандального заступника?

Галдікас під час інтерв'ю не зміг точно визначитися з тим, якій країні належить півострів Крим. Глава МОЗ заявила, що вже повідомила заступнику про його "майбутню подорож".

Ми направимо нашого віцеміністра працювати в Україну. Я вже сказала йому вчора, що йому доведеться поїхати,

– зазначила Якубаускене.

У виданні зазначили, що Галдікас сказав, що не розуміє суті питання про Крим, але зрештою погодився, що територія півострова належить Україні.

Якубаускене не уточнила дати відставки Галдікаса та його майбутніх обов'язків в Україні. Він обійняв посаду 16 березня за призначення партією "Зоря Нямунаса", яка є частиною урядової коаліції.

