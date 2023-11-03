Заступник Кличка отримав підозру через забудову парку "Нивки"

НАБУ і САП повідомили заступнику голови КМДА Петру Оленичу про підозру у зловживанні службовим становищем, що призвело до незаконної передачі частини об'єкта природно-заповідного фонду загальнодержавного значення (парк "Нивки") під забудову.

Як наслідок, київська громада зазнала збитків близько на 6,4 мільйона гривень. Правоохоронці не називають імені фігуранта справи. Водночас сам Оленич уже підтвердив вручення підозри.

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За даними слідства, у листопаді 2019 року Оленич, який на той час був директором Департаменту земельних ресурсів КМДА, отримав на розгляд проєкт землеустрою, який де-факто передбачав забудову частини парку.

Зокрема, згідно з проєктом, східна частина парку мала бути виключена з земель природно-заповідного фонду та передана в оренду приватній компанії під будівництво житлово-офісного комплексу.

Державі завдано збитків на понад 6 мільйонів

За кілька місяців до цього, у липні департамент відправив цей проєкт на доопрацювання, аже ділянка належала до природно-заповідного фонду. Однак, як наголошує слідство, посадовець вдруге подав проєкт на розгляд депутатів міської ради, зауваживши, що ділянка нібито не належить до природно-заповідного фонду.

Попри те, що ця інформація не відповідала дійсності, депутати все ж таки ухвалили рішення про передачу землі. Як наслідок, забудовник отримав частину парку площею 0,6 гектара, а громада столиці зазнала збитків близько на 6,4 мільйона гривень,

– повідомили в НАБУ та САП.

Північний апеляційний господарськийСтаном на листопад 2023 року будівництво на території парку припинено.

Крім того, НАБУ надіслало міськраді лист з вимогою розглянути питання щодо скасування рішення про затвердження детального плану території. Ним, всупереч генеральному плану міста Києва, частину парку "Нивки" незаконно віднесено до території під забудову.