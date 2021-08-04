Засудили на 9,5 років: суд виніс вирок за смертельну ДТП ексочільнику карного розшуку Волині

Суд засудив до 9,5 років тюрми ексочільника карного розшуку Волині Геннадія Єпіфановича. Справа стосувалась аварії, в якій загинуло 2 людей.

Вирок винесли в Ківерцівському районному суді 4 серпня. Також суд зобов'язав його сплатити шкоду родині таксиста та судові витрати.

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Суд виніс вирок ексочільнику карного розшуку

Колишнього очільника карного розшуку Волині Геннадія Єпіфановича судили за смертельну аварію, у якій 2019 року загинули 44-річний водій таксі та його 33-річна пасажирка. Донька пасажирки потрапила у реанімацію. Водія засудили до 9,5 років тюрми та заборонили три роки керувати автомобілем.

Суд повністю задовольнив вимогу родини таксиста, який загинув в аварії стягнути моральну та матеріальну шкоду у розмірі 600 тисяч гривень та судові витрати,

– мовиться у повідомленні.

Родина загиблої жінки не подавала цивільного позову щодо компенсації шкоди. Під час останнього слова у суді Геннадій Єпіфанович заявив, що погодиться з вироком Ківерцівського районного суду, проте його права були порушені. Тому він буде подавати апеляцію.

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