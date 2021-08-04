Засудили на 9,5 років: суд виніс вирок за смертельну ДТП ексочільнику карного розшуку Волині

4 серпня 2021 , 18:55
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Джерело:

"Суспільне"

Суд засудив до 9,5 років тюрми ексочільника карного розшуку Волині Геннадія Єпіфановича. Справа стосувалась аварії, в якій загинуло 2 людей.

Вирок винесли в Ківерцівському районному суді 4 серпня. Також суд зобов'язав його сплатити шкоду родині таксиста та судові витрати.

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Суд виніс вирок ексочільнику карного розшуку

Колишнього очільника карного розшуку Волині Геннадія Єпіфановича судили за смертельну аварію, у якій 2019 року загинули 44-річний водій таксі та його 33-річна пасажирка. Донька пасажирки потрапила у реанімацію. Водія засудили до 9,5 років тюрми та заборонили три роки керувати автомобілем. 

Суд повністю задовольнив вимогу родини таксиста, який загинув в аварії стягнути моральну та матеріальну шкоду у розмірі 600 тисяч гривень та судові витрати,
– мовиться у повідомленні.

Родина загиблої жінки не подавала цивільного позову щодо компенсації шкоди. Під час останнього слова у суді Геннадій Єпіфанович заявив, що погодиться з вироком Ківерцівського районного суду, проте його права були порушені. Тому він буде подавати апеляцію.

Смертельна ДТП на Волині: що відомо

  • Аварія трапилась 21 лютого 2019 року на дорозі Луцьк – Маневичі. Водій Mercedes зіткнувся з Chevrolet Aveo. Водій останнього загинув, як і його пасажирка. Виявилось, що це таксист Олег Мирошников та його 32-річна пасажирка Софія Швець. Її дев'ятирічна річна донька потрапила до реанімації.
  • Згодом виявилось, що водій Mercedes, ексочільник карного розшуку Луцька Геннадій Єпіфанович був напідпитку. Його затримали на місці аварії.
  • Єпіфанович просив восени 2019 року відпустити його під домашній арешт. Колегія суддів підтримала рішення суду першої інстанції та залишила Єпіфановича під вартою.
  • Наприкінці липня йому продовжили термін тримання під вартою без права внесення застави. 
Автор: Діана Квасневська