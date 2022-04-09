Засудив дії Путіна та спалив російський паспорт: колишній військовий пілот звернувся до земляків

Працівники Державного бюро розслідувань здійснюють фільтраційні заходи, щоб унеможливити підривну діяльність росіян. Нещодавно правоохоронний орган отримав інформацію про ще одного громадянина держави-агресорки.

Ним виявився колишній військовий пілот, який служив у ворожій армії. Нині чоловік проживає на території України. ДБР провело із ним коротку розмову.

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Росіяни соромляться свого походження

Офіцер-запасу російської армії засудив дії путінського режиму, закликавши земляків не вірити фейкам, які постійно звучать у пропагандистських ЗМІ. На знак протесту проти дій окупаційної армії він знищив свій паспорт та закликав росіян посприяти завершенню війни:

Залишатися осторонь я зараз не можу. Тут відбувається справжня війна, люди гинуть, діти сидять у підвалах. Звертаюсь до всіх, хто мене знає – це потрібно зупиняти. А росіянином я більше не хочу бути, тож і знищую свій паспорт,

– відзначив чоловік.

Дивіться звернення колишнього пілота до росіян:

Кілька днів тому ДБР розповіло про іншого громадянина Росії, відставного льотчика, який проживає у Харкові. На знак протесту він публічно знищив російський паспорт та пенсійне посвідчення міноборони.