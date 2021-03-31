Мільйони через поштовий сервіс: як 2 засуджених крали для російського криміналітету гроші

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Служба безпеки України викрила масштабну схему розкрадання грошей клієнтів одного з поштових операторів. Її з колонії організували 2 засуджених, які працювали в інтересах російського криміналітету.

Джерело:

СБУ

Кіберфахівці СБУ викрили організоване угруповання, яке викрадало гроші людей, несанкціоновано втручаючись в електронну систему приватного поштового оператора.

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Як працювала злочинна схема

  • Її організували 2 кримінальників, які відбувають покарання в одній з виправних колоній у Сумській області. Їм допомагали кілька колишніх засуджених та їхні родичі.
  • За версією слідства, зловмисники замовляли у підприємців товари від імені вигаданих людей. Доставка мала відбуватись через приватного поштового оператора з оплатою після отримання посилки.
  • Потім шахраї телефонували продавцям, представляючись працівниками пошти, і випитували у них коди доступу до особистих кабінетів в електронному додатку оператора. Приводом було начебто бажання "клієнта" оформити адресну доставку замовлення.
  • Далі ділки "підв'язували" до електронних кабінетів номери власних банківських карток і привласнювали частину грошей.
  • Частину грошей зловмисники перераховували представникам російського криміналітету.
  • За попередніми даними, вони ошукали кілька сотень підприємців на загальну суму понад 1 мільйон гривень.

Що знайшли правоохоронці

У межах кримінального провадження правоохоронці провели 24 обшуки за місцями проживання і відбування покарання зловмисників у Харкові та Сумах.

Під час слідчих дій виявили

  • засоби зв'язку,
  • комп'ютерну техніку,
  • банківські картки із доказами незаконної діяльності.

Що загрожує шахраям

  • Наразі вирішують питання щодо повідомлення організаторам і учасникам угруповання про підозру за кількома статтями.
  • Тривають слідчо-оперативні дії для встановлення всіх причетних.

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