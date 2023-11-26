"Заберіть мене додому": засуджений росіянин попросив, аби його обміняли на українця

Росіянин Алєксандр Коротких мігрував до України у 2007 році, але тут його життя склалося не найкращим чином і він потрапив до в'язниці. Тепер чоловік звернувся до представників Росії, аби його обміняли на українця.

Відповідне звернення й розповідь росіянина опублікували на каналі "Своих (не) бросаем". В описі відео автори зазначили, що в українських в'язницях перебувають сотні росіян, які як і Коротких, засуджений за злочини проти державного устрою, передає 24 Канал.

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Росіянин 5 разів писав звернення до влади

Алєксандр Коротких розповів, що вже 5 разів писав звернення до уповноваженої з прав людини у РФ Тетяни Москальової. З його слів, він звертався до неї у серпні 2022 року, взимку 2022 року, потім кілька разів навесні 2023 року й востаннє писав листа влітку цього року.

"Усі хочуть вийти на свободу, це зрозуміло. Шляхом обміну чи ще якось. Жодній нормальній людині не хочеться сидіти у в'язниці у будь-якій країні світу", – заявив Коротких.

Чоловік припускає, що таких як він – чимало. Коротких бідкається, що хотів би повернутися в Росію. Тому йому запропонували записати офіційне відеозвернення, на що росіянин добровільно погодився.

Якщо вас цікавить моя персона, громадянина Росії, і ви вважатимете можливим обміняти мене на подібну юдину, я буду дуже вдячний. Я вважаю, що мені краще повернутися в Росію,

– говорить Коротких.

Лубінець відреагував на відео

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець відреагував на опубліковане звернення росіянина. Він наголосив, що Коротких засудили за посягання на територіальну цілісність і недоторканність України (стаття 110 Кримінального кодексу України). До слова, максимальні санкції статті передбачають довічне ув'язнення волі.

Втім, Лубінець наголосив, що Україна готова обмінювати цивільних громадян Росії.

Україна вкотре підтверджує свою готовність розпочати процедуру повернення цивільних громадян!

– наголосив Лубінець.