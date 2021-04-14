У кримської пенсіонерки, якій окупанти дали 12 років колонії, погіршується здоров'я

Раніше окупаційний російський суд засудив кримську пенсіонерку Галину Довгополу до 12 років виправної колонії загального режиму. Людмила Денісова повідомила, що у жінки погіршився стан здоров'я.

За словами Уповноваженої Верховної Ради з прав людини, після етапування Довгополої зі слідчого ізолятора №2 Москви до СІЗО Сімферополя, у неї через загострення хвороби хребта посилився больовий синдром.

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Що відомо про стан кримської пенсіонерки

Жінка скаржиться на слабкість у м'язах ніг, зоні тазу, періодично виникає їхнє оніміння. Крім того, у Галини Довгополої періодичні гіпертонічні кризи через те, що вона не отримує лікування гіпертонічної хвороби.

Омбудсменка наголосила на порушенні окупантами міжнародного законодавства, зокрема у сфері ігнорування прохань про надання необхідної медичної допомоги, що може привести до серйозних ускладнень зі здоров'ям.

Такі злочинні дії щодо Галини Довгополої розцінюю як катування та нелюдське поводження, що порушує статтю 3 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод,

– наголосила Денісова.

Вона також додала, що кримчанку позбавили права на справедливий суд та можливість оскарження незаконного вироку.

Денісова просить Росію і міжнародну спільноту відреагувати

Українська омбудсменка звернулася до уповноваженої з прав людини в Росії Тетяни Москалькової з вимогою невідкладно здійснити медичне обстеження і надати повний комплекс лікування пенсіонерці.

Крім того, Денісова просить відреагувати на ситуацію Верховного комісара ООН з прав людини Мішель Бачелет, Комісара Ради Європи з прав людини Дуню Міятович, Голову ОБСЄ Анн Лінде.

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Що відомо про затримання Довгополої та вирок їй