Засуджують Росію: Держдепартамент США оприлюднив звіт про права людини – Голос Америки

Держдепартамент США 30 березня оприлюднив щорічний звіт про дотримання прав людини у країнах світу. Великий розділ доповіді присвячений Україні.

У розділі "Україна – Крим" йдеться про "зловживання силових структур, насильницькі зникнення і катування" на окупованому Росією півострові.

Що каже на це Росія Ми не згодні, – Кремль відповів на критику Держдепу США щодо порушень у Криму й на Донбасі

Путін, Меркель і Макрон без Зеленського обговорили Донбас

Володимир Путін, Еммануель Макрон та Ангела Меркель зустрілись у форматі відеоконференції. Зокрема, обговорили ситуацію на Донбасі, що дуже обурило Україну. Під час переговорів, як стверджують у Кремлі, сторони обмінялися детальними думками про ситуацію на Донбасі. При тому в Росії у характерному тоні зазначають: йдеться про врегулювання внутрішнього конфлікту.

Росія нарощує війська на кордоні з Україною

Збройні сили Росії поступово нарощують війська поблизу державного кордону України. Все це відбувається під виглядом бойових навчань. Стягнення ворожих військ фіксують на півночі, сході та півдні. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак на позачерговому засіданні Ради. В американському оборонному відомстві відреагували на таке загострення – у США висловили занепокоєння.

До теми Глибоко стурбовані, – у США відреагували на загострення війни на Донбасі

Повний випуск програми "Голос Америки" за 31 березня: дивіться відео