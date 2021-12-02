Засвітилась головна ялинка Нью-Йорка біля Рокфеллер-центру: яскраві фото та відео

У Нью-Йорку 1 грудня засвітили головну різдвяну ялинку, яка розташована біля Рокфеллер-центру. На яскраве свято прийшли подивитись сотні людей.

На прикраси для дерева не пошкодували ні старань, ні грошей. Ялинку прикрашають 50 тисяч різнокольорових вогнів.

До теми Джилл Байден показала різдвяні декорації Білого дому: казкові фото та відео

Довжина кожної гірлянди – приблизно 8 кілометрів.

Що відомо про ялинку у 2021 році

Їй 85 років.

Висота – 24 метри.

Діаметр – 14 метрів.

Вага – 12 тонн.

У Нью-Йорку засвітили головну різдвяну ялинку / Фото Getty Images

До слова, на верхівці ялинки встановили зірку Swarovskі. Вона важить 408 кілограмів. Також з неї стирчать 70 променів, прикрашені 3 мільйонами кристалів.

Як засвітили головну ялинку Нью-Йорка: дивіться відео з телеграм-каналу "Карточный Домик"

Якою була ялинка у Нью-Йорку у 2020 році