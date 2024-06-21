У Запоріжжі та на Вінниччині затримали блогерів, які "засвітили" позиції ЗСУ у соцмережах

СБУ у Запоріжжі та Жмеринці затримали двох чоловіків, які поширювали у соцмережах позиції та переміщення Сил оборони. Так вони намагалися "розкрутити" свої телеграм-канали.

Наразі триває розслідування справ. Обом чоловікам загрожує до 8 років ув'язнення.

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Мешканець Запоріжжя "розкручував" свій телеграм-канал

Один із фігурантів проживає у Запоріжжі та має свій телеграм-канал, аудиторія якого майже 140 тисяч осіб.

Щоб збільшити кількість підписників, він опублікував відео, на яких було видно розташування вогневої позиції ЗСУ в Куп’янському районі, оборонні лінії українських військ у районі Роботиного та переміщення бронетехніки та артсистем в одному з українських регіонів.

Співробітники СБУ затримали фігуранта на гарячому, коли він збирався викласти у мережу нову "порцію" забороненого контенту,

– написали в СБУ.

Житель Жмеринки опублікував політ гелікоптера ЗСУ

Мешканець Жмеринки, що на Вінниччині, відзняв політ бойового гелікоптера ЗСУ.

"Наприкінці квітня 2024 року житель Жмеринки перебував на Хмельниччині, де зафіксував на телефон переміщення військового гелікоптера поблизу аеродрому. Відеоряд він озвучив – розповів про місце зйомки", – поділилися в Офісі генпрокурора.

Згодом він виклав відповідне відео у фейсбуці та інстаграмі, додавши геолокацію.

Потім він намагався "розігнати" відеозйомку у місцевих телеграм-каналах для популяризації власної сторінки у соцмережі,

– додали в СБУ.

Служба безпеки вчасно викрила правопорушника і запобігла поширенню забороненого контенту.

СБУ вкотре наголошує на забороні знімати та оприлюднювати фото- та відеоматеріали про діяльність ЗСУ і наслідки російських обстрілів. Публікація таких матеріалів у мережі "Інтернет" розцінюється як коригування ворожого вогню і є злочином, що карається законом.