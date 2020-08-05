У Мінінфраструктури планують розпочати операцію з підйому затонулого в Одесі танкера Delfi вже через тиждень. Раніше в Адміністрації морських портів припускали, що танкер може пролежати на одеському пляжі до кінця туристичного сезону.

Останній день, коли прийматимуть пропозиції стосовно підйому танкера, – 5 серпня, розповів міністр інфраструктури Владислав Криклій, передає Інтерфакс-Україна.

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Сьогодні останній день, коли надаються пропозиції (з підйому танкера – 24 канал). І я сподіваюся, що вже через тиждень почнеться операція з підйому судна,

– сказав Криклій.

При цьому міністр запевнив, що до кінця серпня танкера вже не буде на одеському пляжі.

Однак раніше виконувач обов'язків Адміністрації морських портів Олександр Голодницький розповідав, що танкер може пролежати на узбережжі до кінця туристичного сезону. За його словами, потрібно 20 днів для перемовної процедури з учасниками тендеру та вибору переможця, ще 10 днів на можливе оскарження рішення та укладення договору з компанією. Самі ж роботи триватимуть близько 2 тижнів.

Історія затонулого танкера Delfi