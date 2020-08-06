Капітана затонулого біля одеського узбережжя танкера Delfi засудили до одного року обмеження волі. Цим же рішенням його звільнили від відбування покарання, призначивши випробувальний термін один рік.

Такий вирок виніс Приморський районний суд 6 серпня 2020 року. Про це повідомило видання "Думская".

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Капітан танкера активно допомагав розслідуванню та повністю визнав свою провину. Згідно із фактами, які встановив суд, він допустив порушення, які призвели до аварійної морської події. Танкер почав дрейфувати й зазнав лиха біля берегів Одеси, сівши на мілину в районі пляжу "Дельфін".

У пресслужбі суду зазначили, що було порушенням вимог міжнародного свідоцтва про мінімальний склад екіпажу. На танкері було 3 особи замість 5. Також Delfi стояв без вантажу на якорі за межами територіальних вод України, очікуючи поповнення суднових запасів – провізії, масла, палива.

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Окрім цього капітан не врахував попередження про погіршення погодних умов і не вжив необхідних заходів, щоб не допустити дрейфу.

Повідомляється, що оператори порту "Південний" протягом тижня перед катастрофою попереджали капітана про надходження негоди. Та рекомендували подати сигнал "SOS!", щоб почати рятувальні роботи.