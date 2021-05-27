Затоплені сотні будівель: Швеція потерпає від злив

Станом на 27 травня центральна Швеція потерпає від наслідків негоди. Сильні зливи, які накрили територію ще 26 травня, призвели до затоплення сотень будівель і доріг.

В епіцентрі негоди опинилися Ботчирка та Седертельє. Упродовж 24 годин там випало 58 міліметрів опадів.

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У 6 регіонах затопило понад 20 доріг. Рятувальники отримують сотні повідомлень з проханням про допомогу. Зокрема, негода призвела до значних руйнувань в Уппсалі, Стокгольмі та Седертерні.

Рятувальники розповіли, що фізично не встигають допомогти усім охочим. Підтоплених будинків так багато, що доводиться обирати, які рятувати насамперед. Пріоритет мають соціально важливі будівлі та пам'ятки архітектури.

Окрім того, зливи спричинили транспортний колапс у містах Швеції. На вулицях фіксують значні затори.

Через негоду постраждала також місцева залізниця. Низку потягів довелося скасувати.

Люди змушені скасовувати свої плани. Рятувальники закликають місцеве населення без потреби не виходити з дому, оскільки негода не вщухла.

За даними місцевих синоптиків, упродовж 27 травня зливи триватимуть. Щоправда, вони будуть не настільки інтенсивними, як напередодні.