Не лише Орськ: Росія продовжує йти на дно через паводки, затоплення збільшується

Регіони Росії продовжують потерпати від паводків, зокрема сильно страждає й Тюменська область. Відомо, що там підтопило Абатський район.

Про це повідомляють російські ЗМІ. За їхніми даними, у селі Абатське та ще кількох населених пунктах оголосили екстрену евакуацію, передає 24 Канал.

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Згідно з даними російських ЗМІ, на території країни-агресорки через сильні паводки страждає Тюменська область, зокрема Абатський район. Село Абатське є адміністративним центром району, у ньому мешкає близько 8 тисяч осіб.

Повідомляється, що саме там рівень річки Ішим за шість годин піднявся щонайменше на 18 сантиметрів, і вже незабаром становив 1139 сантиметрів загалом. Вода продовжувала прибувати й незабаром ситуація погіршилася ще більше.

Голова Абатського району Ігор Васильєв повідомив, що біля села рівень води у річці піднявся до 1204 сантиметрів. Пресслужба адміністрації пояснила, що було підтоплено понад два десятки прибудинкових територій.

Однак на цьому "пригоди" у Росії не закінчуються. Небезпечна ситуація фіксується й у селі Вікулово, у якому рівень води сягнув 741 сантиметр. Зазначається, що протягом вісьмох годин він піднявся на 54 сантиметри.

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Через затоплення страждає відразу кілька регіонів