Течія знесла авто з мосту: у затопленому Сочі є перша жертва негоди

24 липня 2021 , 12:59
Читать новость на русском

Джерело:

Интерфакс

Зливні дощі спричинили справжню повінь у російському курортному Сочі. Висока вода забрала одне життя, ще троє осіб вважають зниклими безвісти.

Автомобіль ввечері 23 липня з'їхав з мосту в ріку Мацеста. Тіло водія уже знайшли, його пасажирок продовжують шукати.

Більше тут Машини поплили, лунали сирени: російське Сочі вдруге за місяць пішло під воду – відео, фото

У машині були водій, дитина та двоє жінок

Як повідомили у Слідчому комітеті Росії, чоловік їхав разом з дружиною, неповнолітньою дочкою та знайомою. Наразі про долю дитини та жінок нічого невідомо.

На курорті тимчасово закрили пляжі

Напередодні Сочі просто залило зливою, через це річки вийшли з берегів і затопили територію міста. Через стихійне лихо на курорті закрили пляжі та оголосили штормове попередження. Немало налякали місцевих жителів та туристів смерчі, які помітили над морем.

Над морем помітили смерчі: дивіться відео

Вода затопила трансформаторні будки

Через підтоплення зупинили тимчасово і автомобільне сполучення з Адлерського району у центр міста. Вода затопила і трансформаторні будки, отож кілька районів та околиці залишились без електропостачання.

Дивіться відео з затопленого Сочі:

Зверніть увагу! Це вже другий удар стихії по Сочі за місяць. На початку липня містом просто пронісся шквальний вітер та накрила гроза. Вулиці затопило. Відомо про щонайменше одну жертву негоди.
Автор: Ірина Пундор