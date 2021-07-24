Течія знесла авто з мосту: у затопленому Сочі є перша жертва негоди

Зливні дощі спричинили справжню повінь у російському курортному Сочі. Висока вода забрала одне життя, ще троє осіб вважають зниклими безвісти.

Автомобіль ввечері 23 липня з'їхав з мосту в ріку Мацеста. Тіло водія уже знайшли, його пасажирок продовжують шукати.

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У машині були водій, дитина та двоє жінок

Як повідомили у Слідчому комітеті Росії, чоловік їхав разом з дружиною, неповнолітньою дочкою та знайомою. Наразі про долю дитини та жінок нічого невідомо.

На курорті тимчасово закрили пляжі

Напередодні Сочі просто залило зливою, через це річки вийшли з берегів і затопили територію міста. Через стихійне лихо на курорті закрили пляжі та оголосили штормове попередження. Немало налякали місцевих жителів та туристів смерчі, які помітили над морем.

Над морем помітили смерчі: дивіться відео

Вода затопила трансформаторні будки

Через підтоплення зупинили тимчасово і автомобільне сполучення з Адлерського району у центр міста. Вода затопила і трансформаторні будки, отож кілька районів та околиці залишились без електропостачання.

Дивіться відео з затопленого Сочі: