У Криму – величезні затори: у черзі до Керченського мосту стоять 2,5 тисячі машин

Після нічного перекриття Керченського мосту на виїзд із Криму утворилися багатокілометрові затори. У черзі на огляд перебувають близько 2,5 тисячі автомобілів, а час очікування для водіїв сягає понад 4 години.

Про це повідомляють Astra та інформаційний центр з автомобільних доріг, який пише про ситуацію на автопідходах до Кримського мосту.

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Що відбувається у Криму?

Згідно з оприлюдненою інформацією, рух Керченським мостом був повністю перекритий в період із 23:51 25 червня до 06:14 26 червня. Після відновлення проїзду на під'їздах до переправи швидко утворилися значні затори.

Станом на 11:00 у черзі на ручний огляд із боку Керчі були 1750 транспортних засобів, де водіям доводилося чекати понад 4 години. Із боку Тамані в черзі перебували ще 750 автомобілів, час очікування – близько трьох годин.

Своєю чергою очевидці активно публікують відео багатокілометрових заторів на під'їздах до мосту. За даними аналітиків, напередодні ввечері черга на виїзд із тимчасово окупованого Криму сягала близько 15 кілометрів.

Черга на Керченський міст: дивіться відео

В інформаційному центрі мосту нагадали про правила перевезення рідин. Дозволено перевозити до 200 літрів рідин понад пальне в баку, зокрема бензин і дизельне пальне в каністрах, а також воду та інші дозволені рідини.

Яка ситуація на півострові?

Нагадаємо, в CNN констатували, що зараз на території окупованого Криму Україна систематично атакує ключові транспортні зв'язки і маршрути постачання, що з'єднують півострів з південними російськими військами.

Наприклад, уночі СБУ уразила два російські судна військового забезпечення, пором та засоби ППО в Керчі. Відповідна така була здійснена у межах 40-денної операції впливу на Росію, яку раніше анонсував президент.

Нещодавно у Криму партизани виявили три військові об'єкти російської армії, які забезпечують роботу систем космічного зв'язку та супутникового управління. Відповідну інформацію передали Силам оборони України.